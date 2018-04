Avea permisul suspendat şi totuşi s-a urcat la volan! Ce a păţit un constănţean

Avea permisul suspendat şi totuşi s-a urcat la volan! Din păcate, a făcut un nou accident, iar procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa. Este vorba despre Istrate Luigi-Costin, cercetat acum pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută de art. 196 alin. (1) din C. pen., conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. (2) din C. pen. şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 alin. (1) din C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. Pen. Organele de cercetare penală din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Constanţa au dispus reţinerea sa pentru 24 de ore începând cu data de 15.03.2018.

Din ordonanța întocmită de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora: „la data de 14.03.2018, în jurul orelor 19:37, inculpatul, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice (având o alcoolemie de 1,45 g/l alcool pur în sânge) şi având totodată permisul reţinut, a condus autoturismul marca Volkswagen Golf pe DN 3, iar la intersecţia cu str. Ştefan cel Mare din com. Ciocîrlia jud. Constanţa, a efectuat viraj la stânga, fără să se asigure, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism marca Volkswagen Bora, ce se deplasa în aceeaşi direcţie şi care se afla în depăşirea acestuia. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală uşoară a celor doi conducători auto precum şi a doi ocupanţi a celor două autoturisme.

Menţionăm faptul că inculpatul Istrate Luigi-Costin avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice ca urmare a săvârşirii unei fapte de părăsire a locului accidentului prev. de art.338 alin.1 C.pen. ce se află în curs de cercetare, iar în anul 2014 a fost sancţionat contravenţional pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. La data de 16.03.2018 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au formulat o propunere de arestare preventivă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Medgidia care a respins propunerea și a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat pentru o perioadă de 60 de zile. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.