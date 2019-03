Avem contract! Vom avea noroc de încă o bucată de autostradă?!

Contractul pentru proiectarea şi execuţia lotului 2 al Autostrăzii de Centură Bucureşti Sud a fost semnat de reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi cei ai Companiei turce Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS. Proiectul, în valoare de peste 750 de milioane de lei fără TVA, are alocată o perioadă de proiectare de 12 luni şi o perioadă de execuţie a lucrărilor de 30 de luni. Potrivit CNAIR, valoarea totală a proiectului este de 750.849.942,12 LEI fara TVA, (echivalentul a 158 milioane Euro fără TVA). Contractul prevede o perioadă de 12 luni pentru proiectare şi 30 de luni pentru execuţie. Perioada de garanție a lucrărilor pentru acest lot în lungime de aproximativ 16 km, construit la profil de autostradă, este de 60 de luni. Proiectul a fost scos la licitaţie în data 08.07.2017, iar câştigătorul, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, a fost desemnat iniţial în data de 08.05.2018, după evaluarea celor 8 oferte depuse. ”Imediat după prezentarea ofertantului câştigător au fost depuse 5 contestaţii, care au fost însă respinse de instanţă, ceea ce a demonstrat corectitudinea evaluării ofertelor de către CNAIR SA şi a permis declanşarea procedurilor pentru semnarea contractului”, a transmis CNAIR. Sectorul face parte din centura Bucuresti Sud la standard de autostradă, proiect ce va asigura conexiunea cu reţeaua TEN-T, respectiv coridorul IV Pan European, între autostrăzile Bucureşti – Piteşti (A1) şi Bucureşti – Constanţa (A2). Traseul lotului 2 al autostrăzii începe din apropierea liniei CF 902 Bucureşti-Giurgiu (km 70+600), continuă între localităţile Sineşti şi Jilava unde intersectează DJ 401A (km 72+100), traversează râul Sabar (km 73+500), după care intersectează DN5 (km 74+900), unde a fost prevazut un nod rutier. Dupa intersecţia cu DN5, traseul autostrăzii continuă pe direcţia nord - est, ocolind pădurea Jilava, traversează CF Bucureşti- Port 1 Decembrie şi trece la nord de Darăşti, unde intersectează DC101 (km 78+350). În continuare, traseul autostrăzii se desfăşoară aproape paralel cu râul Sabar, pe cca. 2 km, trece la sud de Măgurele şi Bragadiru, unde intersectează printr-un nod rutier DN6 (km 84+650).

Pe acest lot vor fi construite 2 noduri rutiere, 15 pasaje şi 2 poduri, iar elementele geometrice în plan ale traseului au fost proiectate pentru o viteză de 140 km/h.