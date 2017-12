Avem încă 300 de hectare de pădure

Campania de împădurire din toamnă, care a demarat la 1 noiembrie, s-a încheiat. Direcţia Silvică Constanţa a terminat, ieri, de împădurit cele 300 de hectare propuse pentru refacerea fondului forestier judeţean. Pentru desfăşurarea întregii acţiuni a fost mobilizat tot personalul aferent direcţiei, inclusiv cel al ocoalelor silvice. Potrivit directorului executiv al Direcţiei Silvice Constanţa, ing. Ion Bogdan, materialul săditor a fost asigurat din propriile pepiniere, iar speciile de arbori folosite au fost diferite în funcţie de natura solului. „În zona de luncă a Dunării, în special, de la Ostrov până la Hârşova, am plantat plop şi salcie, iar în zona de deal, Băneasa, Cernavodă, Murfatlar - specii de stejar, frasin, mojdrean, vişin turcesc, sălcioară, păducel. Am reuşit să încheiem campania de împăduriri din toamnă mai devreme de 15 decembrie, dată la care ne propusesem să o finalizăm”, a declarat ing. Bogdan. Pentru acest an, Direcţia Silvică Constanţa şi-a îndeplinit obiectivul, acela de a înfiinţa plantaţii pe 550 de hectare, 250 de hectare fiind înfiinţate în primăvară. În ceea ce priveşte puieţii plantaţi în primăvara acestui an, ing. Bogdan a afirmat că aceştia sunt foarte frumoşi şi nu au avut de suferit în urma inundaţiilor.

PROGRAM GENERAL DE ÎMPĂDURIRE Eforturi de creştere a suprafeţei împădurite a judeţului nostru a făcut şi Consiliul Judeţean Constanţa, care a lansat un program general de împădurire încă din 2007, unic în ţară. Acesta are mai multe componente - înfiinţarea de pepiniere la nivelul judeţului, crearea de perdele forestiere, împădurirea terenurilor degradate şi reînfiinţarea livezilor.