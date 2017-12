“Avem medici cu specializări în SUA care s-au întors în România”

România are nevoie de un suflu nou care să schimbe mentalităţile, astfel că sunt oficiali din diferite ministere care recomandă tinerilor plecaţi la studii în străinătate să se întoarcă să profeseze în ţara natală. Secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat, a declarat că, din 2012 şi până în prezent, au fost realizate mai multe modificări legislative care să înlesnească întoarcerea în ţară a celor care au studiat în străinătate şi a dat ca exemplu în acest sens medici care au urmat specializări în SUA şi care muncesc deja în România. “S-au făcut mai multe pentru cei care studiază în străinătate şi care vor să se întoarcă acasă. La sfârşitul lui 2012 am reuşit să trecem OUG prin care recunoaştem studiile de specialitate în medicină din ţări extracomunitare: SUA, Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă. În 2013 am reuşit să terminăm şi normele pentru acest lucru şi pot să vă spun că deja avem medici care au terminat specializarea în SUA şi care s-au întors în România”, a spus secretarul de Stat. Oficialul i-a încurajat pe tineri să se întoarcă în România după finalizarea studiilor în afară şi să ajute cu experienţa acumulată în locurile în care au învăţat. “Nu numai că avem nevoie de voi, avem mare nevoie de voi să veniţi înapoi inclusiv în domeniul medical, pentru că avem nevoie de un suflu nou, care să ajute să schimbăm lucrurile, să schimbăm mai ales mentalităţile. Din punctul meu de vedere, cred că deja am început să deschidem porţile. Sunt convins că vor fi foarte multe acţiuni care să vă încurajeze să veniţi înapoi şi vreau să ştiţi că o să facem tot posibilul să vă simţiţi bine când veniţi înapoi”, le-a transmis dr. Arafat tinerilor prezenţi la Gala Studenţilor Români din Străinătate.