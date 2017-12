Avem ministru, n-avem strategie, vrem turişti

STRATEGIE… ZERO Reabilitarea Cazinoului din Constanţa rămâne în continuare la stadiul de promisiune făcută anul trecut de fostul ministru, Elena Udrea. Noul conducător al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Cristian Petrescu, prezent vineri pe litoral, a făcut o scurtă inspecţie a investiţiilor realizate cu banii MDRT, la Mangalia şi Neptun, oprindu-se în final la Constanţa, unde a vizitat clădirea Cazinoului. Aşa cum era de aşteptat, Petrescu ne-a dovedit că turismul reprezintă pentru el o necunoscută, nefiind capabil să prezinte jurnaliştilor măcar o strategie pe termen scurt. Petrescu s-a limitat la a spune: “Sperăm ca hotelierii să fie pregătiţi şi să vină cât mai mulţi turişti”. Despre o eventuală strategie de atragere a turiştilor pe litoral, sau o strategie de a combate turismul agresiv practicat de bulgari, Cristian Petrescu nu avea cum să spună ceva. Dacă anul trecut Elena Udrea se declara duşmanul construcţiilor pe plaje, anul acesta, Cristian Petrescu schimbă placa: “Orice construcţie fără autorizaţie va fi demolată. Cei care nu au autorizaţie şi nu s-au apucat de construit să renunţe de pe acum. Indiferent de culoarea politică a proprietarului, clădirile fără autorizaţie vor fi demolate”.

MINISTRUL… TERMENE Ultimul popas al ministrului Petrescu a fost la Constanţa, unde nu l-a interesat nici plaja, nici hotelurile din staţiunea Mamaia, cea mai căutată în ultimii ani, nici măcar dacă autorităţile locale sunt pregătite de sezonul estival. Pe ministru l-a interesat o vizită la Cazinoul din Constanţa, clădire care se află în patrimoniul ministerului şi pe care trebuie să o reabiliteze. Amintim că Primăria Constanţa găsise o soluţie pentru reabilitarea privată a Cazinoului. Procedurile au fost sistate însă de fostul ministru Elena Udrea sub pretextul celerităţii. Ea a motivat atunci că preia clădirea de patrimoniu, întrucât procedurile publice care precedau demararea reabilitării la nivel local presupuneau mult timp, ce ar fi condus la ridicarea costurilor de reabilitare, pe fondul stării avansate de degradare a clădirii. Chiar dacă MDRT a preluat Cazinoul de mai bine de şase luni, până în prezent nu s-a întâmplat nimic, lucru recunoscut chiar şi de înlocuitorul Elenei Udrea. Ba, mai mult, ne-o spune chiar ministrul, lucrările de reabilitare nici nu vor începe... prea curând. Pentru tăierea a 30% din finanţarea necesară reabilitării Cazinoului (anunţată de altfel cu surle şi trâmbiţe), ministrul a avut o explicaţie: “Din cauza faptului că s-a întârziat demararea lucrărilor, nu avea rost să ţinem banii blocaţi. S-au calculat banii necesari reabilitării pentru perioada care a mai rămas din acest an. Sper ca în trei luni să demarăm lucrările de reabilitare. Ministerul are destui bani pentru această investiţie”, a spus Petrescu. Despre proiectele pe care Primăria Constanţa le-a depus de mai bine de şase luni la MDRT şi care stau într-o singură semnătură, Petrescu bineînţeles că nu ştia nimic. Şi atunci când nu ştii nimic este normal să inventezi tot felul de scuze. În cazul lui Petrescu, termenele sunt cele care blochează activitatea. “Proiectele trebuie să respecte nişte termene. Dacă nu s-au încadrat este normal să se întârzie. Astea sunt termenele şi birocraţia. Cu evaluarea este o problemă, pentru că aici nu sunt termene. Ar fi bine dacă reabilitarea Cazinoului ar începe odată cu reabilitarea falezei, dar să vedem dacă se respectă termenele”, a mai spus Petrescu.