De ani buni s-a tot pus în discuţie funcţionarea sistemului de sănătate din România pe baza unui pachet de servicii medicale. Problema este că, într-un sistem şi aşa grav bolnav, Sănătatea nu-şi mai permite sub nicio formă rateuri. Avem nevoie de perfecţiune, avem nevoie de pachetul de servicii medicale de bază în România. Preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu, a anunţat că organizaţia profesională pe care o reprezintă a propus pentru noul pachet de servicii medicale de bază o debirocratizare clară a activităţii medicilor de familie. “Sunt multe neclarităţi în transformarea principiilor pachetului de bază în servicii decontabile. Noi am considerat necesar să existe un proiect-pilot, să nu fie pusă o ţară întreagă într-o tulburare. Avem propuneri depuse privitor la debirocratizarea clară şi necesară şi alocarea unui timp efectiv pe care să îl alocăm pacienţilor. Dacă vom continua să facem hârtii, nu vom rezolva nimic. Există şi un scepticism în ceea ce priveşte legislaţia şi stabilitatea din sistem”, a arătat dr. Tănăsescu. Preşedintele SNMF a atenţionat şi asupra problemei reţetei unice pentru pacientul cronic. “Pacientul cronic are dreptul la o reţetă lunară pentru bolile cronice. Dacă pacientul primeşte reţeta compensată pe anumite patologii, medicul de familie nu-i va putea prescrie o altă reţetă compensată pentru alte boli cronice de care suferă”, a explicat dr. Tănăsescu. Totodată, medicii de familie au ridicat şi problema prevenţiei, introdusă în pachetul de servicii medicale.

ESTE NECESAR CA POPULAŢIA SĂ CUNOASCĂ ŞI OBLIGAŢIILE, MOTIV PENTRU CARE S-A PROPUS DERULAREA UNEI CAMPANII DE INFORMARE PRIVIND PREVENŢIA ŞI A UNUI PROGRAM SPECIAL CARE SĂ NU FIE DECONTAT DIN FONDUL DE ASIGURĂRI.

Medicii de familie consideră că ar fi necesar să fie prezentat un studiu de fezabilitate privind introducerea pachetului de servicii medicale de bază, care să vizeze şi costurile din sistem. Dr. Sandra Alexiu, reprezentant al SNMF, a prezentat problemele existente în sistemul informatic SIUI, cea mai gravă dintre acestea fiind, potrivit ei, cea referitoare la calitatea de asigurat. “Există discordanţe între ceea ce afişează sistemul şi ceea ce afişează când este interogat pe site-ul CNAS. Medicii nu trebuie să urmărească taloane de pensii, cât câştigă pacienţii. Sistemul informatic ar trebui să facă aceste lucruri, să prezinte aceleaşi date şi uniform“, a arătat Alexiu. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Radu Ţibichi, a precizat că prevenţia pentru pachetul minimal va fi decontată din anul 2015.

AVEM NEVOIE DE PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ Pachetul de servicii medicale de bază trebuie să intre în vigoare în acest an, calendar asumat de România în dialogul cu instituţiile financiare internaţionale, a declarat ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. “A fost şi o asumare cu instituţiile internaţionale care ne monitorizează. Dezbaterea a fost un pas înainte, pentru că s-au pronunţat toţi cei implicaţi”, a afirmat Bănicioiu. El a adăugat că, la elaborarea pachetului de servicii medicale de bază, trebuie să se ţină cont de ceea ce este obiectiv, dar să fie şi sustenabil. “Dacă mergeam înainte cu pachetul de bază, bulversam sistemul. Paşii pe care i-am făcut sunt foarte buni. S-a ajuns, cred, la o soluţie echilibrată. Mai sunt chestiuni tehnice care trebuie corectate. Am ţinut foarte mult ca acest pachet să includă partea de prevenţie. Înţeleg că este o oarecare neîncredere, dar vă rog să o spulberaţi. Pentru că este unul dintre elementele de noutate, dar care este foarte util. Încă suntem în perioada în care mai putem face completări şi modificări”, a spus ministrul.