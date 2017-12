„Avem nevoie de un nou împrumut”

România are nevoie de un tip de împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană (CE) pentru „ghidaj” şi nu neapărat pentru bani, a declarat economistul-şef al Băncii Comerciale Române, Lucian Anghel. „Nu neapărat de bani avem nevoie, ci de ghidaj. De fapt, de această „ştampilă”, de economie care se redresează sub măsurile pe care instituţiile internaţionale le-ar putea propune”, a spus Anghel. Potrivit raportului BCR, „România - Momentul adevărului”, ţara noastră trebuie să continue măsurile convenite cu FMI şi CE. „Parteneriatul cu FMI ar trebui să continue şi după finalul actualului acord de tip stand-by în aprilie 2011. FMI ar putea furniza autorităţilor române asistenţă tehnică şi, posibil, un nou tip de împrumut, în condiţiile în care ieşirea României din recesiune va fi dificilă. Dar, înainte de toate acestea, România trebuie să respecte prevederile actualului acord cu Fondul şi să depună toate eforturile pentru îndeplinirea tuturor promisiunilor, fiindcă o promisiune făcută este o datorie neplătită”, se arată în raport. Analiştii BCR susţin că acordul ar putea oferi mai multă determinare din partea Guvernului de a implementa măsurile convenite până în prezent. „Având în vedere că 2012 este an electoral, determinarea guvernului de a implementa toate reformele în cadrul sectorului public şi de a evita o întoarcere la excesele trecutului este absolut necesară pentru recuperarea cu succes a decalajelor faţă de zona euro. Eforturile întregii societăţi româneşti din anii 2009 - 2010 ar putea fi zădărnicite de o eventuală orientare a resurselor generate de creşterea economică din viitor spre cheltuieli de personal şi sociale în locul investiţiilor”, se mai spune în raport.