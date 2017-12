Avem psihologi de talie europeană, dar mult prea puţini!

16:24:06 / 14 Martie 2017

gramada organizata

la cat asa numite boli au inventat si vor mai inventa se vor inmulti ca iepurii. In ziua de azi dac esti nervos, plangi te bucuri prea zgomotos, daca ai o dilema, daa simti ceva negativ sau pozitiv erc etc , daca nu esti in turma de oameni robotizati .... esti bolnav si cica este indicat (dupa parerea lor) sa le platesti gras serviciile.