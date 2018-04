Avem resurse să ne punem în cap, dar facturi uriașe la energie...

România are o performanţă negativă fără precedent la nivel mondial în legătură cu preţul facturilor la energie electrică şi gaze naturale, cu majorări de peste 40%, respectiv 48%, într-un singur an, a afirmat, marţi, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu, într-o conferinţă de specialitate - „Factura la energie a Uniunii Europene se ridică la 1,11 miliarde euro pe zi, adică cea mai scumpă din lume, iar noi, spre deosebire de celelalte state membre, avem o performanţă negativă. Este fără precedent într-o ţară care are materii prime cu care îşi poate acoperi consumul intern în proporţie de 98% - şi vorbesc despre gaze naturale. Este o creştere generată strict de procesul de liberalizare. Această creştere afectează competitivitatea economiei româneşti şi suportabilitatea consumatorilor“. Potrivit lui Iancu, România se află în situaţia în care deţine materii prime, dar care sunt procesate în altă parte, devenind astfel un motor de creştere economică pentru alte ţări - „UE depinde de un consum anual de peste 176 milioane tone de materii prime şi doar 30% şi-l acoperă de pe teritoriul ei. Văzând că nu are un partener de încredere în Rusia, principalul furnizor de materie primă în procent mai mare de 37% din total, şi-a propus măsuri alternative. Unde ne aflăm noi? Suntem în situaţia în care care deţinem materii prime pentru care suntem, la propriu, invidiaţi. Avem peste 10 miliarde de tone de sare, peste trei milioane de tone de lignit, peste un miliard de tone de cupru, peste 0,9 miliarde tone de huilă, 750 milioane de tone de aur şi argint şi peste 100 de milioane de tone de minerale nemetalifere. Noi, însă, facem ceva grav, adică extragem roca, minereul şi îl dăm la export...“.