Avem un nou premier. De Teleorman...

Ceea ce petrece acum este o tragi-comedie. În numai un an, social democrații au instalat la Palatul Victoria nu mai puțin de doi premieri. Primul premier instalat de liderul PSD, Liviu Dragnea în funcția de premier a fost Sorin Grindeanu. Acesta a rezistat numai șase luni, pentru că boss-ul social democraților l-a mirosit că i-ar fi trădat pe social democrați și ar fi sărit în tabăra celor cu „statul de drept“. După îndepărtarea lui Grindeanu a urmat înscăunarea lui Mihai Tudose ca prim-ministru. Toată lumea credea că lucrurile au intrat pe un făgaș normal și că social democrații și-au băgat mințile în cap și vor aplica programul de guvernare promis în campania electorală. Numai că nici Tudose nu a făcut prea mulți purici. Dragnea l-a consumat și pe Tudose, deoarece, culmea, și acesta s-ar fi „dat cu alții“. Acum, urmează alt premier social democrat la rând, europarlamentarul Viorica Dăncilă. Aceasta ar putea fi cel de-al treilea premier social democrat care se perindă pe la Palatul Victoria. Asta se va întâmpla doar în cazul în care va fi acceptată de președintele Klaus Iohannis, lucru deloc simplu în condițiile în care șeful statului a anunțat că se va gândi serios dacă va mai înghiți o nouă propunere de premier din partea PSD. „Dacă și acest Guvern ar cădea, atunci cu siguranță ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD mai are capacitatea să guverneze“, spunea Iohannis, în octombrie. De partea cealaltă, nici social democrații nu sunt dispuși să cedeze, anunțând că, în cazul în care președintele nu va accepta propunerea lor, vor cere suspendarea șefului statului. „Mergem la Cotroceni cu o listă de semnături ale parlamentarilor, ca să demonstrăm faptul că există o majoritate parlamentară. În acel moment, Iohannis nu poate spune că nu este o majoritate parlamentară. Vom demonstra că avem o majoritate calificată pentru a trece un nou guvern în Parlament. Dacă Iohannis nu va dori să propună premierul de la PSD către Parlament, atunci vom trece la soluţia de avarie. Se poate ajunge şi la suspendarea preşedintelui“, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. În acest caz, am ajunge într-o situație fără precedent. Practic, România ar deveni un fel de stat fără câini, care nu are nici Guvern, nici președinte, și care este condus de interimari.

VOT COVÂRȘITOR

Propunerea ca Viorica Dăncilă să ocupe funcția de premier a fost făcută de președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău și a fost votată covârșitor, marți, în Comitetul Executiv al Național. Surse din interior au declarat că, inițial, au existat două propuneri: Viorica Dăncilă și Ecaterina Andronescu, cea din urmă refuzând nominalizarea. Potrivit sociologului Marius Pieleanu, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost unul dintre cei propuși pentru funcția de premier.