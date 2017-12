Aventură de o zi la FC Farul

În dorinţa de a întări ofensiva, compartimentul care a dat cele mai multe rateuri în acest debut de campionat, FC Farul a prospectat piaţa externă a transferurilor, căutînd jucători liberi de contract care ar fi putut fi aduşi la Constanţa. Primul a sosit săptămîna trecută portughezul Diogo Andrade, care şi a semnat un contract pînă la finalul acestui sezon cu gruparea de pe litoral. La antrenamentul de ieri după-amiază a apărut şi un grec, Giorgos Papadopoulos, un jucător în vîrstă de 26 sosit pe litoral în noaptea de duminică spre luni. Adus de impresarul Cătălin Liţă, atacantul elen a prezentat o carte de vizită destul de bogată, susţinînd că a evoluat în Grecia, la Ionikos, în Spania, la UD Merida, în Polonia, la Widzew Lodz, iar ultima oară în Germania, la Oberhausen. “Nu ştiu prea multe despre fotbalul românesc, dar am venit la Constanţa şi, dacă totul va merge bine şi voi semna un contract, sper să ajut echipa. Sînt atacant, dar pot juca şi ca mijlocaş ofensiv”, a declarat, optimist, Papadopoulos, înaintea şedinţei de pregătire. Speranţele grecului s-au spulberat însă rapid, antrenorul Marius Şumudică anunţîndu-l la finalul antrenamentului că nu are nevoie de serviciile sale. “Era total nepregătit, fizic şi tehnic şi nu ne putea ajuta în niciun fel în acest moment. Am renunţat la el pentru că era sub nivelul echipei”, a explicat Şumudică.

Cristocea a scăpat de accidentare

La şedinţa de pregătire de ieri, Şumudică a avut la dispoziţie 19 jucători, printre care şi Vasilică Cristocea, revenit după o săptămînă de absenţă cauzată de dureri la spate provocate de nervul sciatic. În schimb, portarul Adrian Vlas, întindere de ligamente la umărul drept, şi Ionuţ Bubuleandră, întindere, au lucrat separat, în sala de forţă. Alţi doi jucători, Dejan Rusmir, dureri puternice la spate, şi Lucian Leu, cu glezna umflată, au privit antrenamentul din tribună. Primul va reveni însă azi la antrenamente şi are şanse mari să fie apt de joc pentru partida cu Dinamo II Bucureşti, programată duminică, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a 10-a a Ligii a II-a.