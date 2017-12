Averea primilor 500 miliardari români însumează 29 miliarde de euro

Oamenii de afaceri Dinu Patriciu, Ioan Niculae - proprietarul grupului InterAgro - şi Ion Ţiriac ocupă, în ordinea menţionată, primele trei locuri în prima ediţie a Topului Forbes România, cu averi de 2,2 miliarde euro, 1,2 miliarde euro, respectiv 850-900 milioane euro. Locul al patrulea este ocupat de Gabriel Popoviciu, cu o avere estimată la 600-650 milioane euro, urmat de fraţii Emil şi Marius Cristescu, cu 600 milioane euro. Pe locul şase se situează Radu Dimofte, partener de afaceri al lui Gabriel Popoviciu, cu 450 milioane euro, urmat de Veronica Drăgan, soţia lui Iosif Constantin Drăgan, a cărei avere este estimată la 420-450 milioane euro. Fraţii Micula ocupă locul opt, cu 400-450 milioane euro, la fel ca averea estimată pentru Sorin Ovidiu Vîntu. Locul zece în top este ocupat de Gabriel Comănescu, cu 420 milioane euro. Gigi Becali ocupă abia locul 27, cu o avere de 200 milioane euro. Potrivit Forbes, cei mai mari cinci perdanţi ai acestui an au fost Gigi Becali, a cărui avere a scăzut cu 525 milioane de euro, la 200 milioane de euro, Zoltan Teszari, cu o suma mai redusă cu 500 milioane euro, Sorin Ovidiu Vîntu, care figurează cu o diferenţă de 425 milioane de euro, la fel ca soţii Rapotan, urmaţi de Veronica Drăgan, cu o pierdere de 365 milioane de euro. Pe primul loc în topul creşterilor faţă de anul trecut se află Ioan Niculae, proprietarul grupului InterAgro, a cărui avere s-a majorat cu 625 milioane de euro, urmat de Gabriel Popoviciu, cu o creştere de 325 milioane euro, Dinu Patriciu (250 milioane euro), Gabriel Comănescu (230 milioane euro) şi Aurel Muntean (175 milioane euro). Averea celor mai bogaţi 500 de români a scăzut cu 25% faţă de anul trecut, de la 39 de miliarde de euro, la 29 miliarde de euro, potrivit primei ediţii a topului Forbes România. Din cei 500 de milionari Forbes, 314 au înregistrat pierderi în ultimul an şi 86 dintre ei au profitat de criză. Bucureştiul concentrează aproape jumătate din milionari, respectiv 218 persoane. Averea cumulată a oamenilor de afaceri din Capitală este de 17,2 miliarde de euro, în scădere cu 28% faţă de anul trecut. După Bucureşti, cea mai bogată zonă este Transilvania, cu 100 de milionari, de trei ori mai puţini ca anul trecut. Aceştia deţin averi totale de 3,7 miliarde de euro. Cei 37 de moldoveni prezenţi în clasament însumează o avere de 2,2 miliarde de euro. Muntenia are 39 de milionari, cu o avere de 1,1 miliarde de euro, iar Banatul 20 de persoane, care cumulează o avere de un miliard de euro. Cele 31 de persoane din Dobrogea prezente în top adună o avere de 1,5 miliarde de euro, cu 300 de milioane de euro mai mult decît cei 13 afacerişti milionari din Crişana.