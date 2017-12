Avertisment: Medicamentele care conţin codeină ar trebui să fie interzise pentru copii

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) recomandă restricţii la folosirea tratamentelor cu codeină la copii. Specialiştii spun că medicamentele care conţin aceasată substanţă poate duce la reacţii adverse, inclusiv tulbărări respiratorii. Codeina este folosită în unele tratamente împotriva tusei. Comitetul de farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului (PRAC) al EMA recomandă contraindicarea codeinei copiilor sub 12 ani, precum şi copiilor şi adolescenţilor cu vârsta între 12 şi 18 ani care prezintă tulburări respiratorii, se arată în comunicatul EMA, pe site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM). "Pentru toate formele farmaceutice lichide care conţin codeină ar trebui utilizate recipiente prevăzute cu sisteme de închidere securizate pentru copii, evitând astfel ingerarea accidentală", se mai arată îm comunicatul EMA. Specialiştii de la farmacovigilenţă consideră că, în ciuda faptului că reacţiile adverse induse de morfină pot apărea la pacienţi de toate vârstele, modul de biotransformare a codeinei la copiii sub 12 ani este variabil şi imprevizibil, ceea ce constituie un risc special de apariţie a reacţiilor adverse pentru această categorie de pacienţi. În plus, la copiii cu probleme respiratorii deja existente, utilizarea codeinei determină o susceptibilitate şi mai mare de apariţie a tulburărilor respiratorii. Reevaluarea medicamentelor care conţin codeină utilizate în tratamentul tusei şi al răcelii la copii a fost declanşată în aprilie 2014 la solicitarea autorităţii competente în domeniul medicamentului din Germania, în conformitate cu prevederile articolului 31 al Directivei 2001/83/CE.