Avertizare nowcasting. Cod galben de ceață la Constanța

Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă astăzi până la ora 22:00, în Județul Constanța și Județul Tulcea.

Județul Constanta: Cogealac, Mihai Viteazu, Istria, Fântânele, Grădina;

Județul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Jurilovca, Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Ceamurlia de Jos, Stejaru, Ciucurova, Beidaud;



Se semnalează local ceaţă,care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu precipitații predominant sub formă de ploaie, ce vor favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului