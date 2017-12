Aveţi abonament la Telekom? Ce trebuie să faceţi dacă aţi primit facturi triple

18:34:35 / 05 Decembrie 2017

Factura uriașă

Eu sunt unul din cei 5 milioane de clienți telekom care a primit facturii uriașe de plata pe telokm mobile . Nu s au emis facturi în perioada iunie - octombrie iar ulterior m.am trezit cu o plat a de 60 milioane lei .am depus 5 sesizări în acest sens la serviciul 1234 nimeni nu .mi da nici o explicație serviciul date a fost depășit în realitate eu nu am depășit acest internet ! Am cerut desfășurătorul convorbirilor dar întârzie sa apară!!!! Ne fura acest serviciu pe fata !!! Va rog sa ma ajutați și sa ma îndrumați carte servicii competente sa rezolve acest caz .