Aviatorii pensionari, jigniţi de afirmaţiile lui Boc

Aviatorii pensionari îi cer premierului, într-o scrisoare deschisă, să facă o \"analiză serioasă\" cu privire la situaţia lor şi susţin că se simt jigniţi de afirmaţiile acestuia privind pensiile primite de ei, acestea fiindu-le acordate în baza unei legi iniţiate de PD-L şi votate în unanimitate. Scrisoarea deschisă adresată primului-ministru a fost postată, în 5 aprilie, pe site-ul Asociaţiei Naţionale a Aviatorilor Pensionari, fiine semnată de comandantul Paul Bozga, dar scrisă în numele oricăruia dintre colegii săi. \"Ca unul care am avut privilegiu de a face parte din tagma aviatorilor, m-am bucurat până de curând, de respectul şi admiraţia prietenilor, a colegilor, a vecinilor şi chiar a oamenilor de pe stradă. Spun până de curând pentru că, de când primul ministru al ţării ne face nesimţiţi, îmi este ruşine să mai spun că am fost aviator\", se arată în debutul scrisorii deschise. Semnatarul acesteia arată că toţi colegii săi se simt jigniţi de afirmaţiile premierului, deşi sunt beneficiari ai unei legi pe care Parlamentul României, \"din respect\" pentru munca lor, a votat-o. \"Din curiozitate, am căutat pe internet să văd cum a trecut legea 223/4 Iulie 2007 prin Parlament şi am văzut că la Senat a fost adoptată în unanimitate, ceea ce mă face să cred că şi parlamentarii partidului pe care îl conduceţi au votat-o. Ba mai mult, iniţiatorul acestei legi a fost un vicepreşedinte al PD-L, care a înţeles ce înseamnă munca unui aviator şi bănuiesc, ca preşedinte de partid, că nu a făcut-o fără ştirea dumneavoastră\", se arată în scrisoare. Semnatarul acesteia face o scurtă trecere în revistă a problemelor din carieră, legate de aspectele materiale, dar şi de incidentele cărora a trebuit să le facă faţă. \"Pentru că am scapat cu viaţă atât noi, cât şi pasagerii noştri, compania mi-a dat o insignă pentru merite deosebite în aviaţie şi mi-a trimis o hârtie cu “mulţumiri pentru înaltul profesionalism de care aţi dat dovadă”. Atât şi nimic mai mult şi am fost mulţumit\", susţine semnatarul scrisorii deschise adresate premierului. Acesta arată că vrea doar să-i reamintească primului-ministru că este vorba de o categorie profesională care şi-a câştigat respectul oamenilor prin munca prestată, care nu vrea să primească \"nişte invective\" nemeritate. \"Înainte să ne faceţi nesimţiţi ar fi fost mai bine să cereţi de la Institutul de Medicină Aeronautică şi Spaţială statistica cu bolile profesionale şi vârsta medie de viaţă a piloţilor din aviaţie şi aţi fi aflat că 40% dintre noi nu apucăm vârsta de 65 de ani. Daţi mereu exemplul unui pilot care şi-a mărit artificial salariul pentru o pensie mare, dar pentru unul jigniţi tot personalul navigant pensionar, mulţi eram deja pensionaţi şi, conform legii, am primit o adeverinţă cu media salariului pe trei luni a piloţilor în activitate, piloţi care au salarii pe care noi nu le-am avut niciodată, deşi am muncit la fel. Ştim că de ceva timp, pensiile noastre sunt mai mari decât ale majorităţii oamenilor, care au muncit din greu în România, dar, repet, nu noi ni le-am făcut, ci au fost făcute şi votate de parlamentarii români, care au considerat că le merităm\", se mai arată în scrisoare. Semnatarul acesteia încheie spunând că a redactat scrisoarea în contextul în care s-a întors de la înmormântarea unui coleg de promoţie, în vârstă de 63 de ani. Aviatorii, alături de magistraţi şi de diplomaţi, vor fi cei mai afectaţi prin aplicarea noii forme a legii pensiilor. Astfel, aproximativ 10% din pensiile speciale ar putea scădea, după recalculare, reducerea medie fiind de 1.500 de euro, dar putându-se ajunge şi la o diminuare la 80%. Premierul Emil Boc a făcut referire, în mai multe rânduri, la \"pensiile nesimţite\" şi a susţinut eliminarea lor. Potrivit declaraţiilor premierului din octombrie 2009, prin recalcularea pensiilor speciale, ar rezulta economii între 500 şi 800 de milioane de euro anual.