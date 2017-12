Avicola Lumina va produce numai ouă

Începînd de ieri, 27 martie, pachetul majoritar de acţiuni al societăţii Avicola Lumina - Constanţa a fost achiziţionat de SC Agricola Internaţional SA Bacău, care deţine astfel 51,9% din totalul acţiunilor societăţii constănţene. Achiziţia făcută de Agricola Bacău vine ca urmare a intenţiei producătorului băcăuan de a dezvolta activitatea de creştere a păsărilor pentru carne şi ouă. „Am optat pentru această societate datorită potenţialului local deosebit, aici existînd atît resurse de cereale cît şi şroturi, necesare pentru producerea furajelor pentru păsări. Credem că vor veni vremuri normale cînd cei de la conducerea ţării vor ţine cont de potenţialul economic al localităţilor şi vor dori să-l valorifice. Din păcate, producătorii de carne din România nu sînt reprezentaţi pe piaţa externă aşa cum ar trebui, iar ţara noastră ocupă un ruşinos loc şapte în lume la cantitatea de carne importată”, a declarat preşedintele Agricola Internaţional, Gheorghe Antochi. Potrivit acestuia, Avicola Lumina îşi va păstra personalitatea juridică independentă, iar toate deciziile vor fi luate în cadrul unor adunări generale ale acţionarilor. „Intenţionăm să separăm creşterea puilor de carne de creşterea păsărilor pentru ouă de consum, ultima activitate urmînd să se desfăşoare exclusiv la Lumina”, a afirmat Antochi. Pînă la sfîrşitul anului 2008, acţionarul majoritar intenţionează să modernizeze dotările existente la ora actuală la Avicola, astfel încît producţia de anul viitor să fie la standarde europene. „Am făcut această tranzacţie pentru că am vrut să salvez activitatea societăţii constănţene. Marea noastră problemă este că zootehnia nu este finanţată corespunzător, ceea ce duce la dispariţia crescătorilor de animale şi a producătorilor de carne autohtoni. Noi am trecut şi prin două perioade foarte dure - toamna anului 2005 şi primăvara anului 2006 - cînd am fost loviţi de gripa aviară şi cînd am înregistrat pierderi foarte mari”, a declarat directorul Avicola Lumina, ing. Donciu Popa.