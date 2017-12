Avioane de luptă… decorative

Suntem un popor… interesant. Nu poţi spune că te plictiseşti în România. Suntem mici roboţei doborâţi de grija zilei de mâine, ne urâm între noi, ridicăm 100 de biserici şi două şcoli, am lăsat manelele să ne “reprezinte” la BBC, am permis OTV să facă rating, am ajutat McDonald\'s să devină un succes, nu facem nimic dacă nu suntem plătiţi, facem rate la bancă pentru plasmă şi maşină de spălat vase fără să ne pese de comisioane şi dobânzi, apoi dăm vina pe bănci că ne jefuiesc, înghiţim cu stoicism toanele unui Guvern care a făcut experimente pe noi, l-am votat de două ori pe Băsescu şi acum ne frângem mâinile. Şi vom deveni şi mai interesanţi după ce vom invita turiştii străini să se plimbe prin parcurile noastre unde vor “trona” MIG-urile decedate ale Aviaţiei Române. Zece oraşe şi comune din toate colţurile ţării vor avea în curând câte un avion de luptă MIG (avionul de luptă fabricat pe vremea sovieticilor) sau IAR expus la intrarea în localitate sau în parcuri. Primarii acestor localităţi vor primi de la Ministerul Apărării aparatele de zbor dezafectate şi „curăţate” de dotările militare, conform unui proiect al ministrului Gabriel Oprea afişat pe pagina de internet a instituţiei. Proiectul de hotărâre de guvern stă pe biroul ministrului Oprea şi e gata să fie trimis premierului la semnat. Din pixul lui Boc vor zbura 17 aparate de luptă dintre care majoritatea, 10 la număr, vor ajunge la consilii locale. Pe lângă edilii ce se vor alege cu câte un aparat de zbor, se mai adaugă şi un sobor de preoţi pasionaţi de luptele în aer, aşa încât câte un MIG se va duce în curţile Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Doar cinci avioane se vor duce la aerocluburi sau institute de cercetare tehnică şi aerospaţială. Ministerul Apărării motivează că a întocmit proiectul ca urmare a interesului manifestat de diverse instituţii care au solicitat avioanele. Primarii care şi-au arătat interesul pentru un MIG-uleţ au spus că avionul va fi un fel de „brand” pentru zonă.