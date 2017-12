Avioanele americane au ajuns la Constanţa

OPERAŢIUNI AERIENE. Escadrila aeriană americană 452, cu baza în Newburgh, New York, a ajuns la Constanţa la sfârşitul săptămânii trecute pentru a lua parte la exerciţiul „Black Sea Rotational Force“ (BSRF). „Misiunea noastră este de a asigura aprovizionarea aeriană a trupelor de transport al militarilor şi, în acelaşi timp, de a sprijini Forţele Aeriene Române care participă la acest exerciţiu“, a declarat pilotul George Christel, din cadrul Marine Aerial Refueler Transport Squadron 452 (VMGR-452). VMGR a venit la Constanţa cu două aeronave KC-130 Hercules, care vor fi folosite pentru a sprijini mai multe operaţiuni de zbor programate pe tot parcursul BSRF. Echipajele aeronavelor sunt alcătuite din militari activi şi în rezervă din cadrul 4th Marine Aircraft Wing. „Ne simţim bine şi suntem bucuroşi că am ajuns la Constanţa. Este pentru prima dată când venim în România şi cred că ne aşteaptă o experienţă plăcută“, a menţionat pilotul George Christel. US Marines acţionează în regiunea Mării Negre, Balcani şi Caucaz pentru a promova stabilitatea regională, a stabili parteneriate durabile şi pentru a construi capacitatea forţelor naţiunilor partenere militare.

AFACERILE CIVILE. Totodată, săptămâna trecută, reprezentanţi militari a cinci naţiuni, Azerbaidjan, Bulgaria, România, Ucraina şi SUA, s-au întâlnit la Constanţa pentru a discuta cele mai bune practici pentru operaţiunile civil-militare. „Fiecare ţară are ceva deosebit, un mod aparte de a organiza afacerile civile. A fost grozav să avem diferite ţări aici, mai ales cu diversitatea de cunoştinţe pe care le-au adus“, a declarat sg. Thurman Cowan, ofiţer responsabil cu afacerile civile din cadrul exerciţiului BSRF. „În operaţiuni de luptă, afacerile civile servesc ca legătură dintre comandant şi liderii comunităţii locale, în scopul de a minimiza impactul operaţiunilor militare asupra populaţiei civile“, a menţionat maiorul David W. VanHoof. În cadrul simpozionului a fost discutată şi problema persoanelor strămutate, operaţiunile de menţinere a păcii, precum şi studii de caz cu privire la operaţiunile militare din Sierra Leone şi Darfur, Sudan şi asistenţă umanitară în Bangladesh.