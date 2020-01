Avion ucrainean cu 176 de persoane la bord, prăbuşit în Iran

Avion Boeing cu 176 de persoane la bord, prăbuşit în Iran. Preşedintele ucrainean Volodomir Zelenski a confirmat că toţi pasagerii şi membrii echipajului aflaţi la bordul aeronavei care s-a prăbuşit în Iran şi-au pierdut viaţa. La bordul aeronavei erau 82 de persoane de naţionalitate iraniană, 63 de canadieni, 11 ucraineni, 10 suedezi, 4 afgani, 3 germani şi 3 englezi.

Tragedie aviatică în Iran. Un avion de pasageri al unei companii ucrainene, cu 176 de persoane la bord, s-a prăbuşit, în această dimineaţă, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran. Momentan nu este clar motivul, însă se presupune că ar fi avut probleme tehnice. Avionul mergea spre Kiev.

UPDATE 12.00A fost găsită cutia neagră a aeronavei. Iranul anunţă că nu o va preda celor de la Boeing

Echipele de salvare iraniene au găsit cutia neagră a avionului Boeing 737, al companiei Ukraine International Airlines, a anunţat postul public de radio iranian. Iranul a anunţat că nu va preda cutia neagră a avionului celor de la Boeing, relatează Reuters.

UPDATE 11.00Mai multe companii aeriene internaţionale au decis să evite spaţiul aerian din Iran

Mai multe companii aeriene internaţionale au decis să evite spaţiul aerian din Iran:Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Taiwan EVA Air, Ukraine International Airlines, Lufthansa şi Air France.

UPDATE 10.30 Ucraina suspendă toate zborurile spre Teheran în urma prăbuşirii avionului Boeing 737

Compania aeriană Ukraine International Airlines a informat miercuri că suspendă pe perioadă nedeterminată toate cursele aeriene către Teheran, în contextul în care un avion ucrainean Boeing 737 s-a prăbuşit la scurt timp după ce a decolat de pe un aeroport din Iran, informează Sky News.

UPDATE 10.00Pasageri din şapte ţări au murit după prăbuşirea avionului

Victimele accidentului iranian sunt:

82 de persoane de naţionalitate iraniană

63 de persoane de naţionalitate canadiană

11 persoane de naţionalitate ucraineană, dintre care 9 membri ai echipajului.

10 persoane de naţionalitate suedeză

4 persoane de naţionalitate afgană

3 persoane de naţionalitate germană şi alţi 3 britanici.

UPDATE 09.50Un oficial al aeroportului Imam Khomeini anunţă cauza prăbuşirii avionului Boeing 737-800

Motorul aeronavei a fost cuprins de flăcări înainte de prăbuşire, la scurt timp după decolare de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran.

Incendiul a izbucnit la motor în timp ce avionul se afla în zbor, a declarat Ali Khashani, un oficial al aeroportului, pentru presa locală. Defecţiunea motorului ar fi dus la prăbuşirea avionului între oraşele Sharhiar şi Parand.

Informaţia a fost confirmată şi de Qassem Biniaz, un purtător de cuvânt pentru Ministerul Drumurilor şi Transporturilor din Iran, transmite Time.

De asemenea, Ambasada Ucrainei la Teheran a exclus posibilitatea unui atac terorist în cazul prăbuşirii avionului, scrie CNN.

UPDATE 08.48Volodomir Zelenski confirmă moartea pasagerilor şi membrilor echipajului aeronavei prăbuşite în Iran

Preşedintele ucrainean Volodomir Zelenski a declarat miercuri că toţi pasagerii şi membrii echipajului aflaţi la bordul aeronavei care s-a prăbuşit în Iran şi-au pierdut viaţa, citând informaţii preliminare, potrivit Reuters.



Zelenski a transmis într-un comunicat că Ucraina încearcă să stabilească circumstanţele producerii accidentului şi numărul morţilor.

”Sincere condoleanţe familiilor şi apropiaţiilor tuturor pasagerilor şi membrilor echipajului”, a adăugat Zelenski.

UPDATETeleviziunea de stat din Iran a anunţat că toţi cei 176 de oameni aflaţi la bordul aeronavei au murit

Photos of the aftermath of the plane crash in Iran show the extent of the destruction.

Agenţiile Fars şi ISNA au relatat că avionul s-a prăbuşitdin cauza unor probleme tehnice.

Momentan nu este există mai multe informaţii despre situaţia persoanelor aflate la bordul aeronavei.

Informaţiile preliminare indică faptul că aeronava se îndrepta spre Kiev, potrivit site-ului postului BBC News.

Autorităţile iraniene au trimis echipe de salvare în zona din apropierea aeroportului unde s-a prăbuşit aeronava ce aparţinea companiei Ukraine International Airlines, a declarat Reza Jafarzadeh, un purtător de cuvânt al Organizaţiei de Aviaţie Civilă din Iran, citat de Reuters.

"Avionul este în flăcări, dar am trimis echipe (...) şi poate vom putea salva unii pasageri", a afirmat Pirhossein Koulivand, directorul serviciului iranian pentru situaţii de urgenţă.

Nu este clar dacă există vreo legătură între acest incident aviatic şi confruntarea SUA-Iran. Aeronava s-a prăbuşit în apropierea Teheranului la doar câteva ore după ce Iranul a lansat mai multe rachete balistice spre baze militare din Irak, vizând forţele americane.