Avionul candidatului republican la vicepreşedinţia SUA a ieşit de pe pistă la New York

Avionul candidatului republican la vicepreşedinţia Statelor Unite, Mike Pence, a ieşit, joi noapte, de pe pista aeropotului LaGuardia din New York, în timpul unei furtuni, însă nimeni nu a fost rănit, relatează Associated Press. Când avionul s-a oprit, agenţii serviciilor secrete americane au verificat dacă Mike Pence este teafăr. Acesta a spus că este bine şi că nimeni nu a fost rănit. ”Se poate vedea noroi pe ferestrele din faţă”, a spus Pence, la un minut după ce s-a oprit aeronava. Avionul se îndrepta spre New York din oraşul Fort Dodge, Iowa, unde efectuase cu dificultate o aterizare, joi după-amiază, însă a rămas pe pistă. După mitingul din Fort Dodge, zborul lui Pence către New York a fost întârziat din cauza vremii nefavorabile. Cei 37 de pasageri, inclusiv Pence şi cei 11 membri ai echipajului, au fost evacuaţi prin partea din spate a avionului.