Avocado, plin de vitamine

Avocado este un fruct (deși mulți spun că ar fi legumă) plin de vitamine, dar și de alte elemente nutritive. Are în compoziția sa nu mai puțin de 13 vitamine, printre care A, C, D, E, K, E și opt tipuri de vitamina B, inclusiv B6, B12 și acid folic, dar și potasiu, luteină, antioxidanți, precum și grăsimi monosaturate. Astfel, el este excelent pentru asigurarea sănătății. De exemplu, este bun în scăderea colesterolului, dar ajută și la reglarea tensiunii arteriale. Consumând avocado, veți remarca efecte benefice asupra organismului dvs., protejându-vă și făcându-vă mai rezistenți la viruși și microbi. Avocado are și efect deosebit pentru sănătatea ochilor. Se spune că, dacă mâncăm fructul, stopează creșterea și dezvoltarea celulelor canceroase. Datorită conținutului ridicat de grăsimi monosaturate, avocado este unul din cele mai puternice alimente antioxidante. Astfel, veți oferi protecție împotriva bolilor de inimă și a atacurilor de cord/infarct. Cei care mănâncă frecvent avocado vor fi feriți de atac cerebral datorită reglării presiunii sângelui. Cum este bogat în antioxidanți și vitaminele E și B, el contribuie la întărirea sistemului nervos și stimularea sistemului imunitar, ajută la eliminarea stresului și ameliorarea unor probleme sexuale precum infertilitate ori impotență. Nu în ultimul rând, cum avocado este bogat în potasiu, el ajută în stările depresive și în caz de extenuare.