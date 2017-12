Avocado şi ciocolata neagră…

Nutriţioniştii susţin că multe dintre grăsimi sunt absolut necesare pentru organism. Ele ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare, a diabetului sau a obezităţii. Avocado, de exemplu, conţine la fel de multe grăsimi precum un cheesburger, dar calitatea grăsimilor este total diferită. Nutriţioniştii susţin că avocado este bogat în grăsimi “bune”, spre deosebire de cheeseburger care are un conţinut ridicat de grăsimi mai puţin bune. Fructul conţine grăsimi mononesaturate, responsabile cu scăderea considerabilă a nivelului de colesterol din sânge. Mult contestata ciocolata neagră, care are o cantitate ridicată de antioxidanţi, ajută la scăderea tensiunii arteriale. Specialiştii susţin că într-un pătrăţel de ciocolată neagră, cantitatea de grăsimi “bune” şi “rele” este echilibrată. Astfel se recomandă ca ciocolata să fie mâncată cu moderaţie, mai ales că are şi un conţinut caloric ridicat.