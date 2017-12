Avocat de profesie, cercetaș în timpul liber

Irina Eva Lițcanu este un avocat constănțean care, în timpul liber, învață peste 150 de tineri să urmeze principii de viață sănătoase, să se descurce în viață și să creadă într-o lume mai bună. Femeia este coordonatorul Cercetașilor Marini, numele dat Centrului Local de Cercetași din Constanța.

”EU CRED CĂ CERCETAȘ TE NAȘTI, CĂ SĂMÂNȚA ASTA TREBUIE SĂ EXISTE ÎN TINE”

”Am știut întotdeauna de cercetași. Am avut șansa să mă duc la o tabără de cercetași în Polonia, în urmă cu peste 35 de ani. În anul acela am început să-mi fac primul bagaj de cercetaș. Nu aveam cort, aveam niște bucăți de fâș pe acasă. În anul 1980, am făcut prima mea expediție, am fost singură cu cortul în munții Vâlcan și Retezat”, povestește avocatul constănțean. Pasiunea pentru cercetășie a transmis-o și copiilor. Acum, fiica sa este la rândul ei cercetaș, iar în 2011, Eva Lițcanu a reînființat Centrul Local de Cercetași din Constanța. ”Centrul a fost închis și redeschis în mai multe rânduri. În cercetășie, cel mare are grjă de cel mic și în felul acesta se creează generații de copii care, atunci când cresc, au la rândul lor grijă de alții. Cercetașii constănțeni nu au avut lideri care să vrea să investească din timpul lor, să crească generații de copii și atunci s-au oprit. Au fost cam trei valuri de cercetași înainte”, povestește coordonatorul Cercetașilor Marini. În prezent, peste 200 de cercetași de pe întreg litoralul, dintre care 150 sunt tineri, își trăiesc viața după principiile cercetășiei. Adică se ghidează după o lege și o promisiune, coduri de viață de la care nu se abat sub nicio formă. ”Avem o promisiune, care spune așa: ”Promit pe onoarea mea să fac tot ce este posibil pentru a servi patria mea, România, și credința mea, a ajuta pe aproapele meu în orice moment, a mă supune Legii Cercetașului”. E vorba de a le arăta celorlalți că se poate trăi frumos și simplu. Copiii învață în primul rând să se descurce singuri. Își împachetează singuri hainele, spală vasele, au grijă de cei mai mici decât ei, devin mai responsabili”, subliniază femeia.

„A FI CERCETAȘ TE FACE MAI RESPONSABIL” Robert este unul dintre tinerii cercetași ai Constanței. În 2013, el a depus promisiunea de cercetaș pe bricul „Mircea“. De atunci, respectă cu strictețe principiile: să ai grijă de tine, de semeni și să păstrezi legătura cu spiritualitatea. ”A fi cercetaș te face mai responsabil, pentru că ai grijă de generația care va veni după tine. Trebuie să le inseminezi celor mai mici principii de viață care să îi ajute mai departe. E o răspundere foarte mare, ești ca un frate mai mare pentru ei”, susține Robert. Cei care vor să devină cercetași pot lăsa un mesaj pe pagina de Facebook a Centrului Local de Cercetași din Constanța (https://www.facebook.com/Cercetasii.Marini).