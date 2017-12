Avocaţi constănţeni, campioni europeni la fotbal

Trei avocaţi din Baroul Constanţa şi-au pus robele în cui pentru o săptămână şi au plecat în Italia, unde au participat la Campionatul European de Fotbal al Avocaţilor. Sorin Calaigii, Ionuţ Gudi şi Adrian Midişan s-au alăturat colegilor lor din Barourile Alba, Timişoara şi Deva, echipa lor numărând 19 jucători. Turneul a avut loc în perioada 4-11 iunie, în staţiunea italiană Cilento, la aproximativ 80 de kilometri de oraşul Napoli şi a strâns 1.200 de apărători ai legii din toată Europa. Avocaţii români au participat la competiţie cu o singură echipă de fotbalişti, în vreme ce alte ţări au înscris în concurs mai multe echipe, în total fiind 24 de echipe participante. „În faza grupelor am jucat cu colegi din Grecia, Turcia şi Belgia şi ne-am calificat pe locul I, având trei victorii la activ. În sferturi, am întâlnit o echipă din Italia, pe care am învins-o cu 2-0, iar în semifinale am câştigat cu 1-0 meciul împotriva avocaţilor turci. Finala a fost impresionantă. Am jucat cu o altă echipă italiană, pe care am reuşit să o învingem, în prelungiri, cu 1-0. Echipa adversă a fost foarte bine pregătită, însă noi am demonstrat că suntem fotbalişti mai buni decât italienii. Atmosfera a fost absolut superbă”, a declarat avocatul Sorin Calaigii. El a adăugat că dorinţa avocaţilor români de a câştiga a fost atât de mare, încât au luptat, la propriu, până la ultima suflare. „De cinci ani, de când participăm la astfel de competiţii sportive între avocaţi, am aşteptat clipa în care vom urca pe podium şi vom asculta imnul naţional al României. A fost un moment emoţionant, pe care nu-l voi uita niciodată”, a mai spus Sorin Calaigii. Înainte de fiecare turneu internaţional, avocaţii fac cinci-şase antrenamente. În paralel cu competiţia sportivă, avocaţii au organizat câteva sesiuni referitoare la sistemul legislativ al fiecărei ţări participante şi două dineuri.