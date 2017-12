Avocaţii constănţeni, vedete la Campionatul Mondial de Fotbal

Reprezentativa de fotbal a avocaţilor din România, înscrisă sub numele de „Dacia Felix” Cluj Napoca – România, din care fac parte şi doi constănţeni, participă, zilele acestea, la Campionatul Mondial de Fotbal din Turcia, unde a făcut o „figură frumoasă” în faza grupelor. România a terminat pe locul 1, după ce a învins Japonia cu 3-0, Tunisia cu 4-0 şi Turcia cu 5-0. În competiţia care se desfăşoară după toate regulile fotbalului modern sunt implicate 45 de echipe din lume, structurate pe 11 grupe. Echipa României este antrenată de Dragoş Cojocaru, fost jucător la Steaua şi avocat în Baroul Braşov, şi a obţinut cel mai bun rezultat în 2008, în Spania: locul 7 din 76 de echipe. Avocaţii constănţeni Sorin Calaigii şi Ionuţ Gudi şi-au pus robele în cui şi au lăsat delegaţii colegilor lor în dosarele aflate pe rolul instanţelor pentru a fi alături de echipa română de fotbal a avocaţilor. „Până acum, Ionuţ Gudi a marcat patru goluri şi avem cea mai bună apărare din grupă, nu am primit niciun gol, dar am dat 12!”, a declarat Sorin Calaigii. Restul fotbaliştilor cu... robe sunt din Baroul Cluj, Hunedoara, Olt, Harghita, Timiş, Alba şi Maramureş.