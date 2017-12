Avocatul Ionel Haşotti nu mai este vicepreşedinte al UNBR

După 11 ani în care a fost vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR), avocatul constănţean Ionel Haşotti a demisionat, sâmbătă, din funcţie. Acesta a făcut anunţul la finalul celui de-al 24-lea Congres al Avocaţilor. Haşotti mai avea un an din cel de-al treilea mandat obţinut în conducerea UNBR. Contactat telefonic, Ionel Haşotti a declarat, pentru „Telegraf”, că decizia sa a avut la bază hotărârea membrilor Consiliului UNBR de a introduce votul imperativ în interiorul organizaţiei. „Acest lucru ar însemna că Barourile ar avea putere deplină în luarea unor hotărâri care, până acum, se aflau în competenţa conducerii UNBR. Nu am fost de acord cu votul imperativ. Iniţial, eu am anunţat că plec de la Congres, dar apoi, când am văzut că votul imperativ este susţinut de toţi colegii, am anunţat că-mi dau demisia”, a afirmat Ionel Haşotti. El va rămâne în continuare în avocatură, fiind membru al Baroului Constanţa.