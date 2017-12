Avocatul Poporului atacă ordonanța discordiei. Prevederile nu se supendă

Disputa românească pe marginea ordonanței de modificare a Codurilor Penale s-a mutat la Curtea Constituțională a României (CCR). Presat din aproape toate părțile, în condițiile în care era singura persoană care putea să facă acest demers pe fond, Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a atacat la CCR ordonanța privind modificarea Codurilor Penale. Sesizarea făcută este una legată de fondul ordonanței, Avocatul Poporului invocând excepția de neconstituționalitate. „Am primit de la procurorul general, Augustin Lazăr, o scrisoare în care m-a rugat să iau în considerare unele critici. Am decis să ridic excepția de neconstituționalitate a OUG 13/2017”, a spus Victor Ciorbea. Pentru a nu fi acuzat că demersul său este ilegal, Ciorbea a spus că s-a bazat pe un precedent din 2013, amintit zilele trecute de preşedintele Klaus Iohannis. „Ştiu că s-a vehiculat că Avocatul Poporului nu poate să intervină fiindcă anumite articole încă nu intră în vigoare. Împreună cu juriştii de la Administraţia Prezidenţială am căutat documente şi am găsit. Există un precedent din octombrie 2013, când Avocatul Poporului de atunci a atacat o OUG pe insolvenţă, în 9 octombrie, cu toate că ea a fost dată cu intrare în vigoare în 25 octombrie, iar CCR la vremea respectivă a decis că este corectă sesizarea. Deci se poate fără niciun fel de problemă şi făcând uz de acest precedent să se atace această Ordonanţă de Urgenţă", a spus Iohannis, după ce s-a întâlnit cu Avocatul Poporului, Victor Ciorbea.

CE CONȚINE SESIZAREA

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a precizat, vineri, că OUG privind Codurile, care dezincriminează mai multe infracţiuni, scoate de sub incidenţa legii penale activitatea aproape întregii administraţii din România, fapt care a stat la baza ridicării excepţiei de neconstituţionalitate la CCR. „În OUG se spune că suntem în prezenţa abuzului în serviciu doar dacă avem de-a face cu încălcarea legii stricto senso, respectiv lege sau OUG. Or, din diverse decizii ale CCR, reiese în mod clar că trebuie avută în vedere accepţiunea largă a noţiunii de lege, deci şi acele încălcări ale dispoziţiilor unor HG, ordine de miniştri, hotărâri ale Consiliilor judeţene, municipale, locale, care reprezintă acte normative - lege în sens larg“, a spus Avocatul Poporului. El a adăugat că OUG privind Justiţia nu îndeplineşte nici criteriile referitoare la urgenţa adoptării şi la caracterul excepţional. „Un alt element pentru care am decis să ridicăm excepţia de neconstituţionalitate se referă la neîndeplinirea cerinţelor privind existenţa urgenţei şi a cazului excepţional care să permită adoptarea unei astfel de OUG“, a spus Ciorbea. Avocatul Poporului a infirmat, astfel, menţiunea făcută de Guvern în nota de fundamentare a OUG, unde se arată că unul din motivele adoptării are la bază necesitatea implementării unei directive UE. „Or, verificând acea directivă, am constatat că termenul de implementare e 1 aprilie 2018, prin urmare e suficient de lung pentru a putea fi dezbătută această chestiune în Parlament, pe baza unui proiect de lege, deci nu se justifică adoptarea OUG“, a subliniat Ciorbea. El a atras atenţia şi asupra unor decizii CCR, unde se precizează că se justifică utilizarea OUG în situaţiile în care ar fi declanşată procedura de infringement împotriva statului român, ceea ce nu e cazul în speţa aceasta. Ciorbea a mai spus că în acest moment există cel puţin două proiecte de lege asemănătoare în circuitul parlamentar, fapt care contravine impunerii unui caracter de urgenţă de către Executiv.

ORDONANŢA NU SE SUSPENDĂ, VA DEPINDE DE CEEA CE VA DECIDE CCR

Avocatul Poporului a lămurit, vineri, și ce se întâmplă cu ordonanța până când Curtea va analiza sesizarea CCR. „Nu, nu se suspendă, va depinde de ceea ce va decide CCR, când va da hotărârea. Noi nu avem din acest moment nicio putere“, a declarat Ciorbea. Întrebat ce se întâmplă dacă OUG va fi declarată neconstituţională după ce intră în vigoare, Ciorbea a răspuns că, de regulă, s-a reţinut în jurisprudenţa CCR că dacă avem de-a face cu astfel de situaţii, fără a se pune problema retroactivităţii, actele normative anterioare care au fost abrogate îşi produc efectele în continuare.

CE SPUNE PREȘEDINTELE CCR

Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat, vineri, că judecătorii vor respecta întru totul Constituţia, legea şi conştiinţa lor în judecarea solicitărilor privind OUG care modifică prevederile Codurilor Penale, afirmând că CCR ţine cont de conţinutul ordonanţei şi va acţiona în consecinţă. „Noi avem o singură presiune, cea a legii şi a Constituţiei şi a obligaţiei de a le respecta pe amândouă. (…) Am spus explicit, presiunea noastră este presiunea Constituţiei şi nu este o presiune. Este, cum spune Jean Jacques Rousseau, jugul blând al legii, acesta este jugul nostru, nu ne orientăm după alte presiuni. Vom respecta întru totul şi Constituţia, legea, legea noastră de organizare şi conştiinţa noastră”, a declarat Dorneanu, cu privire la sesizările transmise CCR în privinţa OUG de modificare a Codului Penal, întrebat dacă există o presiune asupra judecătorilor Curţii şi dacă vor ţine cont de „vocea Străzii“. Potrivit lui Dorneanu, Curtea Constituțională a înregistrat sesizarea Avocatului, urmând ca până în 7 februarie părțile implicate să transmită punctele de vedre.

MINISTRUL JUSTIȚIEI: „VOM RESPECTA HOTĂRÂREA CURŢII“

Ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a declarat, vineri, că este „foarte bine“ că Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la OUG de modificare a Codurilor Penale. „Aştept să avem o hotărâre, care este obligatorie. O vom respecta“, a afirmat Iordache.