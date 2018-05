Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu. Vezi de ce!

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul lui Călin Farcaș, un tânăr care are nevoie de transplant pulmonar, ca și în cazul altor persoane, cetățeni români, care se află în aceeași situație. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 22 și art. 34 din Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și dreptul la ocrotirea sănătății.

Ziarul Bună Ziua Brașov a publicat, în 23 aprilie 2018, un articol din care reieșea că "zeci de braşoveni s-au strâns sâmbătă seara lângă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte transplantul pulmonar. Totul a pornit de la publicarea cazului lui Călin Farcaș, un tânăr de 28 de ani din Teliu, care, în urmă cu trei ani a fost diagnosticat cu hipertensiune pulmonară, o boală foarte rară care îi afectează vasele de sânge din interiorul plămânilor. Acum este dependent de un aparat de oxigen 24 de ore din 24 şi are nevoie de transplant pulmonar, însă, având în vedere că România nu mai are un acord cu Eurotransplant, cele mai multe clinici din străinătate l-au refuzat". Puţinilor braşoveni care s-au strâns lângă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, tânărul le-a mai spus că „o să lupt până în ultima clipă. Nu voi ceda. Acum trei ani eram o persoană perfect normală, aveam un loc de muncă. Nu aveam nici cea mai mică idee că în doi ani voi fi pus pe butuci de această boală”, scrie Avocatul Poporului.

Presa a mai semnalat problemele pe care le întâmpină cetățenii români care au nevoie de transplant pulmonar. PROTV a difuzat, în 22 martie 2018, un reportaj ce prezintă cazul tânărului Călin Farcaș, precum și situația dramatică a românilor care au nevoie de un transplant pulmonar: "Statul pare că i-a uitat şi doar apropiaţii care se luptă pentru ei îi mai ţin pe linia de plutire, în timp ce starea lor se agravează de la o zi la alta. Sunt peste 30 de români în această situaţie dramatică, dar în ultimul an, doar un singur bolnav a fost operat, în Austria. În centrul acreditat de la noi încă n-a avut loc o asemenea intervenţie chirurgicală complexă".

Conform Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/72, pacienții pot beneficia de tratament în străinătate dacă îndeplinesc cumulativ două condiții:

a) tratamentul respectiv trebuie să facă parte obligatoriu din lista serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;

b) tratamentul respectiv să nu poată fi efectuat în România în intervalul de timp necesar în mod normal, având în vedere starea de sănătate a pacientului și evoluția prognozată a bolii, menționează sursa citată.