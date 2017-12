Avocatul Sorin Calaigii, reţinut pentru trafic de influenţă

19:26:13 / 13 Iunie 2014

Orice prost are dreptul la o opinie

Oare cum puteti dormi noaptea in pat stind ca aruncati cu pietre aiurea in oameni?Daca tot va dati asa destepti de ce nu faceti ce trebuie facut?Daca tot credeti voi ca aveti ceva de spus de ce nu o spuneti acestor persoane in fata?In spatele monitorului nu am vazut unul sa NU FIE DESTEPT,CU BANI,SMARDOI etc etc....