Avort gratuit pentru minore, în Franţa

Camera Inferioară a Parlamentului de la Paris a votat o lege controversată prin care avortul devine gratuit pentru adolescentele între 15 şi 18 ani. Legea va fi trimisă şi la Senat, unde are toate şansele să fie aprobată. În Franţa, minorele care doresc întreruperea unei sarcini nu au nevoie de consimţământul părinţilor, iar preţul pentru o astfel de procedură este de 580 de dolari. Conform noii legi, suma va fi acoperită în întregime de statul francez, care oferă şi pilule contraceptive la preţ redus. Potrivit statisticii din 2007, circa 14.500 de minore fac avort pe an. Totodată, cu 220.000 de întreruperi voluntare de sarcină pe an, adică un avort la trei naşteri, Franţa mai are de investit în prevenţia în rândul populaţiei.