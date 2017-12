Avorturi în saloane, pe paturile de spital

Condiţiile mizerabile din spitalele din România ies la iveală tot mai des în ultima perioadă, astfel că, de multe ori, munca managerilor de spitale aproape că nici nu se mai vede. Dacă lipsurile sînt mult prea mari, degeaba se refac secţii, degeaba se dotează unele compartimente şi unităţi, degeaba şefii spitalelor îşi pierd ore în şir încercând să realizeze ceva pentru unităţile pe care le conduc, mai ales dacă este vorba despre o unitate sanitare mare, cu peste o mie de paturi. Un exemplu în acest sens este Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Nu trebuie însă uitate nici marile spitale din Bucureşti. Faptul că medicii nu au cu ce să lucreze, faptul că nu sunt medicamente, materiale sanitare, că nu sunt condiţii optime de cazare, faptul că nu există o structură ideală a spitalelor, că rezultatele analizelor medicale din cadrul spitalelor dau greş, sunt aspecte binecunoscute de pacienţi. Faptul că SCJU nu are personal suficient, dar nici spaţii corespunzătoare, a fost „simţit” din nou de unii pacienţi ai celei mai mari unităţi sanitare din judeţ.

Avorton expulzat pe pat

Miercuri, pe 28 octombrie, la ora 13.00, ajunge în Unitatea de Primire a Urgenţelor, Elena Pavel, de 33 de ani, din Constanţa, gravidă în 18 săptămîni, cu dureri abdominale. După un consult de specialitate i s-a spus că are membranele rupte şi că, la un moment dat, se poate produce un avort spontan. Unele surse spun că pacientei i s-au cerut 700 lei pentru avort, motiv pentru care femeia ar fi refuzat internarea, dându-şi chiar şi semnătura. Se întoarce însă sâmbătă la Spital, de asemenea cu dureri abdominale. De data aceasta, bolnava acceptă internarea. I se efectuează investigaţiile medicale corespunzătoare, constatându-se lipsa lichidului amniotic şi iminenţa de avort. Între timp, pacientei i se administrează tratamentul corespunzător cu antibiotice, tocmai pentru a se evita unele complicaţii care ar fi putut să ducă la o intervenţie de histerectomie. Femeia a rămas sub supraveghere medicală şi sub tratament până pe 3 noiembrie. Contracţiile au început în jurul orei 14,00, iar la ora 18,40 s-a şi produs expulzarea avortonului, de circa 300 g. Actul în sine s-a produs în încăperea în care femeia a stat internată, pe pat. Atunci cînd colegele de salon au constatat că femeia a scos avortonul, au chemat asistentele, una dintre ele filmând şi pozând imaginea, „de-a dreptul înfiorătoare”. La scurt timp a apărut medicul de gardă, dr. Stelian Bafani, care a luat pacienta în sală pentru continuarea intervenţiei care se impunea în situaţia dată (scoaterea placentei şi chiuretajul uterin în scop hemostatic). Cadrele medicale au asigurat că pacienta este bine şi că intervenţia nu a creat probleme prea mari. Şi pacienta a spus că este bine şi că nu are ce să reproşeze cadrelor medicale, fiind mulţumită de tratamentul acordat în cadrul secţiei. „Nu am ce să le reproşez. Sunt bine, până la urmă totul a fost bine”, a mai spus femeia.

Pacienta nu avea ce căuta în sala de naşteri!

Aşa cum am precizat, procedeul de la Constanţa nu este singular. În ceea ce priveşte această practică, preşedintele Societăţii Române de Obstetrică Ginecologie din România, prof. univ. dr. Gabriel Brănceanu, a declarat: „Medicii de la Constanţa nu au încălcat nicio prevedere legală, au procedat cât se poate de corect, cum, de altfel, se procedează în multe dintre maternităţile din ţară. Este adevărat că a fost un şoc pentru celelalte paciente din salon, însă astea sunt condiţiile din maternităţile din România, şi nu numai. Pacienta nu avea ce căuta, de exemplu, în sala de naşteri, acolo sunt aduşi pe lume copiii”. Oficialul a precizat că, dacă sarcina este până-n 20 de săptămâni, avortul poate avea loc în salon. Totodată, specialiştii în obstetrică ginecologie spun că nu ar fi fost indicat ca pacienta să fie internată singură în salon, întrucât nu ar fi avut cine să stea la căpătâiul ei 24 de ore din 24, în condiţiile în care personalul este insuficient, iar pacientele internate erau în număr mare. Ce s-ar fi întâmplat dacă Elena ar fi fost singură în salon şi ar fi expulzat avortonul, şi între timp ar fi făcut şi o lipotimie (leşin)? Întrebarea apare în contextul în care, în dotarea saloanelor, nu există o sonerie de alertă a personalului medical. Cadrele medicale au luat în calcul faptul că, dacă pacienta ar fi acuzat dureri mari, colegele de salon, care se simţeau mai bine, ar fi putut să cheme imediat un cadru medical, fapt care s-a şi întâmplat. Pentru ca lucrurile să fie clar înţelese, managerul spitalului, dr. Dan Căpăţînă, a trimis o notă oficială către medicul şef de la Ginecologie 1, prof. univ. dr. Vlad Tica, prin care acesta este rugat să trimită un raport asupra acestui caz. “Mâine dimineaţă (joi - n.r.) ne vom întâlni şi vom stabili un punct de vedere oficial. Deocamdată, nu pot spune mai multe. Mâine dimineaţă (joi - n.r.), vom pune cap la cap toate datele”, a declarat purtătorul de cuvînt al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Florian Stoian.

Şoc şi la spitalele din Bucureşti

Spitalul Clinic Universitar din Bucureşti poate fi aşezat la fel de bine pe lista unităţilor sanitare care produc unele şocuri pacienţilor aflaţi pe patul de spital. Dacă cele două paciente au văzut cum arată un avorton, „pe viu”, pacienţii internaţi într-una din unităţile sanitare cu renume din capitală, şi nu orice fel de pacienţi, ci cei recent operaţi, au avut ocazia să asiste, tot „pe viu”, preţ de mai multe minute, la o resuscitare a unui bolnav şi, într-un final, chiar la stabilirea unui deces în cazul colegului de salon. Impactul emoţional a fost şi mai mare când decedatului i s-a aprins, pe noptiera de la capul patului, o lumînare şi a fost îmbrăcat într-un sac de culoare neagră, până la gât, şi lăsat timp de aproximativ două ore pe patul de spital, lângă bolnavii care încercau să se refacă după intervenţiile chirurgicale...