Avril Lavigne confirmă că s-a despărţit de soţul ei

Cîntăreaţa canadiană a confirmat despărţirea de soţul ei, Deryck Whibley, solistul trupei Sum 41. Avril Lavigne a postat această informaţie pe site-ul ei personal, joi după-amiază, confirmînd astfel speculaţiile apărute în presa internaţională despre iminenta despărţire a cuplului. ”Deryck şi cu mine am fost împreună timp de şase ani şi jumătate. Am fost prieteni de cînd eu aveam 17 ani, am devenit iubiţi cînd aveam 19 ani şi ne-am căsătorit cînd aveam 21 de ani. Sînt recunoscătoare pentru toţi aceşti ani petrecuţi împreună şi mă simt binecuvîntată pentru că am rămas prieteni în continuare. Îl admir pe Deryck şi îl respect foarte mult. Este cea mai extraordinară persoană pe care o cunosc şi îl iubesc din tot sufletul”, declară vedeta. ”Deryck şi cu mine ne vom despărţi şi vom merge înainte, într-o notă optimistă. Le mulţumesc familiei, prietenilor şi fanilor pentru sprijinul lor”, a adăugat aceasta.

Avril Lavigne, în vîrstă de 25 de ani şi Deryck Whibley, cu patru ani mai mare, s-au căsătorit în iulie 2006, după ce s-au logodit în iunie 2005. Revista ”US Weekly”, care a publicat în premieră, joi, informaţiile despre despărţirea cuplului, susţine că Avril Lavigne a fost aceea care a dorit această despărţire. ”S-a debarasat de el şi i-a spus că îl părăseşte. Vrea să meargă mai departe. Documentele pentru divorţ vor fi completate în aceste zile”, a afirmat o sursă apropiată cuplului.

Avril Lavigne, care s-a născut în Napanee, Ontario, Canada, a debutat în 2002, cu albumul ”Let Go”, care s-a vîndut în peste 14 milioane de copii în întreaga lume. A devenit celebră pentru piese precum ”Complicated” şi ”Sk8er Boi”. Mare parte din viitorul său album a fost compus de viitorul fost soţ, Deryck Whibley.