Avril Lavigne, desfigurată după o bătaie într-un bar

Cântăreaţa canadiană Avril Lavigne a declarat că are faţa complet distrusă, după ce a fost agresată de cinci persoane, în timpul unei bătăi care a izbucnit la sfârşitul săptămânii trecute, în barul unui hotel din Los Angeles. Artista a anunţat că a fost victima unei agresiuni comise de cinci persoane, după ce s-a implicat într-o ceartă cu o femeie, în barul hotelului Roosevelt din Hollywood, la primele ore ale dimineţii de duminică. Avril Lavigne, care se afla în acel bar cu iubitul ei, Brody Jenner, spune că în urma acestei agresiuni s-a ales cu un ochi învineţit, nasul spart şi alte câteva răni pe restul corpului. Cântăreaţa a postat pe Twitter un mesaj în care neagă faptul că ea ar fi iniţiat acea bătaie. ”Eu nu mă bat. Nu cred în bătaie. Pentru a lămuri lucrurile, vreau să vă spun că am fost atacată de cinci persoane, noaptea trecută, fără niciun motiv. Nu e deloc cool. Faţa mea e complet distrusă. Am un ochi învineţit, nasul spart, părul smuls, zgârieturi, vânătăi şi tăieturi. Nu e deloc OK să îi abuzezi pe ceilalţi”.

Violenţa nu este niciodată o soluţie însă acesta nu este primul incident din 2011 când Avril Lavigne a fost victima unor acte de violenţă sau implicată în mod indirect în acte violente. În luna august, cântăreaţa a fost atacată pe scenă, în Brazilia, de o admiratoare. În luna septembrie, un bărbat a fost condamnat pentru crimă fără premeditare după ce acesta şi-a înjunghiat mama cu cuţitul, de nouă ori, în timpul unei altercaţii, încercând să intre în posesia unor bilete la un concert al cântăreţei canadiene.