Avril Lavigne neagă acuzaţiile de plagiat

Cîntăreaţa Avril Lavigne a negat acuzaţiile că ar fi plagiat o piesă din anii '70 a trupei The Rubinoos şi a declarat chiar că se gîndeşte să dea în judecată, la rîndul ei, o altă artistă canadiană, care spune că Avril Lavigne i-ar fi furat titlul unei piese.

Un proces a fost intentat împotriva lui Avril Lavigne, săptămîna trecută, de către doi compozitori care spun că “Girlfriend”, hitul cîntăreţei, seamănă cu o melodie a trupei lor, The Rubinoos, înregistrată în anii '70. Avril Lavigne spune că dosarul nu are niciun temei. “Nu am auzit în viaţa mea cîntecul ăsta şi plîngerea lor se bazează pe cinci cuvinte”, a scris cîntăreaţa pe pagina ei oficială de Internet www.avrillavigne.com. “Melodiile împărtăşesc sentimente similare şi versuri asemănătoare. Ca fiinţe umane, vorbim aceeaşi limbă”. Cîntăreaţa a spus de asemenea că ia în considerare o acţiune legală împotriva unei alte artiste canadiene, Chantal Kreviazuk, după ce aceasta a pretins în revista “Performing Songwriter” că Avril Lavigne i-a furat o idee, pentru că una dintre piesele de pe albumul ei cel nou are acelaşi titlu cu o melodie a sa.

Avril Lavigne a devenit cunoscută cu piese precum “Complicated” sau “Sk8er Boy”, ambele lansate acum cinci ani şi a scos un al treilea album, “The Best Damn Thing”, ce include şi piesa “Girlfriend”, în aprilie 2007.