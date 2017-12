Axiopolis Cernavodă, locul 6 la CN de mini-handbal

În perioada 22-24 iunie, la Baia Mare, a avut loc turneul final al Campionatului Naţional de mini-handbal (copii născuţi după 1 ianuarie 2001), competiţie care a reunit la startul său cele mai bune 12 formaţii din ţară, împărţite în două grupe de câte şase echipe. Printre acestea s-a numărat şi Axiopolis Cernavodă, echipa constănţeană fiind pregătită de profesorul Arthur Menasan. S-a jucat fiecare cu fiecare, iar apoi, în funcţie de poziţiile ocupate în grupe, s-au desfăşurat partidele de clasament. Axiopolis Cernavodă, în componenţa căreia s-au aflat elevi ai Liceului Teoretic “Anghel Saligny”, ai Şcolii “Mircea Eliade” şi ai Şcoalii nr. 2 din Cernavodă, s-a clasat pe poziţia a 3-a în grupă, cu următoarele rezultate: 7-12 cu Minaur Baia Mare, 16-8 cu LPS Tg. Jiu, 14-7 cu Şcoala “IA Basarabescu” Ploieşti, 9-11 cu ACS Olimpia Tg. Mureş şi 14-16 cu CS Dinamic Euroteam Oneşti. În partida pentru locurile 5-6, micii handbalişti constănţeni au pierdut la limită, scor 16-17, în faţa celor de la CSS Sighişoara, după ce la pauză conduceau cu 10-6.

„Este pentru al doilea an consecutiv când participăm la un turneu final la această categorie. Anul trecut am ocupat locul 4, acum locul 6, dar sunt mulţumit de experienţa pe care o acumulează copiii. Au fost partide bune, în compania unor formaţii bune. Practic, cu excepţia finalistelor, între locurile 3 şi 6 nu au existat diferenţe de valoare. Este un rezultat bun pentru Cernavodă, chiar dacă se putea şi mai bine. S-a cunoscut însă şi oboseala acumulată pe drum, mai ales că în prima zi am disputat trei partide“, a concluzionat antrenorul Arthur Menasan. La final, organizatorii au oferit şi premii speciale, golgeterul turneului, cu 41 goluri, fiind desemnat Theodor Bărbulescu, de la Axiopolis Cernavodă. Acesta a fost selecţionat şi în echipa turneului, pe postul de extremă dreapta. Noua campioană naţională este Minaur Baia Mare, care s-a impus în finală, cu 6-4, în disputa cu LPS Suceava.