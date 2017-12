Axl Rose a refuzat includerea în Rock and Roll Hall of Fame

Rockerul american Axl Rose, solistul trupei Guns N\' Roses, a refuzat includerea sa în Rock and Roll Hall of Fame, alături de foştii săi colegi de formaţie, întrucât are sentimentul că nu va fi dorit şi nici respectat la ceremonia ce va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni. Într-o scrisoare deschisă, făcută publică de purtătoarea de cuvânt a muzicianului, Axl Rose susţine că ceilalţi membri ai celebrei trupe vor fi bineveniţi la ceremonia de sâmbătă, din oraşul american Cleveland, însă nu şi el. ”Nu voi participa la ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame din 2012 şi refuz respectuos includerea mea ca membru al trupei Guns N\' Roses în Rock and Roll Hall of Fame”, a declarat Axl Rose. ”Cer cu tărie să nu fiu inclus în absenţă şi vă rog să reţineţi că nimeni nu este autorizat şi nu are permisiunea mea să accepte includerea în numele meu sau să vorbească în numele meu”, a adăugat rockerul american.

Trupa Guns N\' Roses a devenit celebră în anii ’80 graţie albumului ”Appetite for Destruction”. Albumul, care a inclus piese precum ”Sweet Child O\'Mine” şi ”Paradise City”, s-a bucurat de un succes uriaş în anul 1987, propulsându-i pe Axl Rose, chitariştii Slash şi Izzy Stradlin, basistul Duff McKagan şi toboşarul Steven Adler la statutul de vedete rock de talie mondială. Însă, la începutul anilor ’90, abuzurile de alcool şi de droguri şi-au pus amprenta asupra vieţilor unora dintre membrii trupei iar neînţelegerile dintre Slash şi Axl Rose au devenit de notorietate. Până la mijlocul deceniului \'90, componenţa originală a trupei a încetat să mai existe. Axl Rose a obţinut ulterior, în justiţie, dreptul de a folosi numele trupei, a lansat mult aşteptatul album ”Chinese Democracy”, în 2008 şi continuă să susţină turnee cu grupul cu acelaşi nume, dar niciunul dintre membrii actuali din Guns N\' Roses nu a făcut parte din trupa originală, cu excepţia sa. ”Atunci când au fost anunţate nominalizările pentru Rock and Roll Hall of Fame am avut o serie întreagă de emoţii, am încercat să rămân pozitiv, mi-am dorit să fac totul spre binele fanilor. Graţie entuziasmului lor m-am simţit onorat, am fost încântat şi am sperat să iasă ceva bun din asta”, a explicat Axl Rose în scrisoarea sa. ”Bineînţeles că mi-am dat seama apoi că, aşa cum stau lucrurile acum, dacă Guns N\' Roses va fi inclusă, mă voi afla într-o situaţie complicată şi ciudată”, a adăugat rockerul american.

Axl Rose a precizat cu această ocazie că, în ultimele luni, s-a întâlnit cu membrii comitetului Hall of Fame, a discutat cu preşedintele acestuia şi a citit în presă ceea ce au declarat fanii şi ceilalţi membri ai trupei. Axl Rose consideră că ”eforturile pe care le-a depus pentru a găsi o modalitate care să îi permită să participe la ceremonie au fost politicoase, pline de curtoazie şi deschise, însă, fără să vreau să supăr pe nimeni, ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame nu pare să fie locul în care să fiu dorit şi respectat”. Axl Rose îl consideră vinovat pe toboşarul Steven Adler de răspândirea zvonurilor referitoare la reunirea trupei şi a afirmat că singurii membri din componenţa originală alături de care ar fi dispus să apară pe scenă sunt Izzy Stradlin şi Duff McKagan.

Trupele americane Guns N\' Roses şi Red Hot Chili Peppers, grupul hip-hop Beastie Boys, cantautoarea Laura Nyro, cântăreţul britanic Donovan şi trupa britanică The Faces, din care au făcut parte Rod Stewart şi chitaristul trupei The Rolling Stones, Ronnie Wood, vor fi incluse, în acest an, în Rock and Roll Hall of Fame. Ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame va avea loc sâmbătă, în oraşul Cleveland din statul american Ohio.