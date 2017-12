Axl Rose, dat în judecată

Solistul trupei Guns N\' Roses a fost dat în judecată de un admirator australian al grupului californian, care şi-a pierdut dinţii după ce a fost lovit în plină figură de microfonul aruncat în public de muzicianul american, în timpul unui concert în oraşul Perth, weekend-ul trecut. Darren Wright şi-a pierdut doi dinţi incisivi şi a fost accidentat în zona feţei atunci când Axl Rose a aruncat microfonul în public, în timpul concertului pe care trupa Guns N\' Roses l-a susţinut în oraşul australian, sâmbătă seară. Victima a anunţat că a iniţiat un proces, pentru că doreşte ca rockerul american să îi plătească intervenţia stomatologică de care are nevoie, al cărei cost va fi de circa 5.000 de dolari.

”Din cauza acelor lumini strălucitoare şi exploziilor de pe scenă, nu am putut să văd nimic. Următorul lucru pe care l-am simţit a fost acela că ceva m-a lovit în zona gurii. Am crezut că am primit un pumn în faţă. Am fost şocat şi am avut nevoie de câteva secunde pentru a înţelege ce se petrecea. Simţeam bucăţile de dinţi în gură. Apoi cineva s-a urcat pe picioarele mele şi a luat microfonul”, a declarat Darren Wright pentru publicaţia ”The West Australian”. ”Nu cred că el a făcut-o intenţionat, dar microfonul a zburat direct spre mine, cu o traiectorie dreaptă. Acele microfoane fără fir nu sunt deloc uşoare. Sunt suprins că nu m-a lovit mai rău. În orice caz, vreau ca cineva să îmi plătească banii de care am nevoie pentru a-mi repara dinţii”, a adăugat victima acestui incident.

Andrew McManus, organizatorul concertului, a lăsat un mesaj pe telefonul lui Darren Wright, în care şi-a cerut scuze pentru incident şi s-a oferit să îi facă cadou un microfon ce poartă autograful lui Axl Rose, însă bărbatul de 39 de ani a refuzat oferta. ”Nu cred că acel microfon îmi va repara dinţii sau va plăti factura pentru stomatolog. Sunt tatăl a patru copii, eu sunt singurul din familie care lucrează şi trăim destul de greu în Perth”, a spus Darren Wright.