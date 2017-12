Axl Rose, jefuit la Paris

Solistul trupei rock americane Guns N\' Roses, Axl Rose, a fost jefuit marţi seară, mai multe bijuterii fiind sustrase din loja sa de la Palais Omnisports din Paris-Bercy. Deocamdată nu sunt cunoscute cu exactitate circumstanţele, dar se pare că jaful s-a produs în timpul unui concert privat pe care vedeta americană l-a susţinut după concertul trupei Guns N\' Roses de la Palais Omnisports Paris-Bercy, în prezenţa a circa 100 de persoane. Acest furt a declanşat furia cântăreţului şi a fost nevoie ca poliţia să intervină în loja artistului. Este vorba despre trei coliere din aur şi diamante. Prejudiciul este estimat la circa 200.000 de dolari, dar acest detaliu rămâne să fie verificat şi o anchetă a fost deschisă.

Trupa Guns N\' Roses a vândut peste 100 de milioane de albume pe plan mondial, dovedindu-se a fi un concurent serios pentru industria muzicală a anilor \'90, dominată, în acea vreme, de artişti pop, precum Madonna şi Michael Jackson. Fiecare album Guns N\' Roses a intrat în topul Billboard, în multe topuri europene, dar şi în cele din Asia şi America de Sud. Cel mai bine vândut disc al grupului este ”Appetite for Destruction”, cu peste 38 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial. De un succes deosebit s-au bucurat şi albumele următoare, ”Use Your Illusion I”, ”Use Your Illusion II” şi ”The Spaghetti Incident?”. În discografia grupului figurează şase albume de studio, trei EP-uri şi un album live, dar şi multe alte compilaţii. Însă disputele dintre membrii trupei, adeseori purtate în văzul întregii lumi, au cauzat, în cele din urmă, destrămarea grupului original, produsă în 1996.

În prezent, trupa Guns N\' Roses este formată din Axl Rose (vocal, pian), Dizzy Reed (clape, pian, sintetizator, backing vocals), Tommy Stinson (chitară bas, backing vocals), Chris Pitman (clape, backing vocals), Richard Fortus (chitară), Frank Ferrer (baterie, percuţie), Ron ”Bumblefoot” Thal (chitară), DJ Ashba (chitară).