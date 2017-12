Axl Rose, lovit cu o sticlă, la un concert

Un incident neplăcut s-a înregistrat în timpul concertului din Dublin al trupei Guns N` Roses. Membrii formaţiei au părăsit scena, după ce unul dintre spectatori a aruncat cu o sticlă în Axl Rose. Trupa a intrat pe scenă în jurul orei 22.25, cu o întârziere considerabilă faţă de ora stabilită. Se pare că, din acest motiv, mai mulţi spectatori au început să arunce cu sticle şi pahare de bere în Axl Rose. Neplăcutul incident a avut loc în timpul piesei ”Welcome to the Jungle”. În acel moment, Axl Rose a declarat: ”Treaba stă in felul următor: încă o sticlă aruncată şi mergem acasă. Dacă nu vreţi să vă distraţi, nu trebuie decât să ne ziceţi şi vom pleca”. Concertul a continuat pentru încă trei piese, moment în care o nouă sticlă a fost aruncată către Axl Rose, iar trupa a părăsit scena la ora 22.50. În cele din urmă, membri trupei Guns N Roses s-au întors pe scenă în jurul orei 23.25 şi au continuat concertul în faţa unui public foarte restrâns.