Azerbaidjan, soluţia pentru ieftinirea carburanţilor româneşti?

Finalizarea raportului anual al Consiliului Concurenţei (CC), raport ale cărui concluzii au fost date ieri publicităţii, aduce cu sine şi soluţia pentru ieftinirea preţurilor carburanţilor pe piaţa românească! Soluţia este… concurenţa! \"Autorităţile statului trebuie să faciliteze intrarea pe piaţă a noi companii în acest domeniu. Intrarea SOCAR (The State Oil Company of the Azerbaidjan Republic) pe piaţa din România este un lucru bun. Este o problemă în România că nu avem companii mari pe piaţa comercializării combustibililor. Avem doar OMV, care este numărul zece în Europa. Nici SOCAR nu este mare, dar va duce la creşterea concurenţei pe piaţă\", a declarat, ieri, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele CC, la prezentarea raportului anual al instituţiei.

• AUSTRIECI, KAZAHI ŞI RUŞI • În România, piaţa combustibililor este reprezentată de OMV Petrom (participaţia majoritară austriacă), Rompetrol (KazMunaiGaz) şi compania rusească Lukoil, companii care controlează circa 80% din distribuţia noastră de carburanţi. Compania de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunţat recent intenţia de a deschide circa 300 de benzinării în România în următorii trei ani. Menţionăm că CC lucrează de cinci ani la investigaţia pe piaţa carburanţilor, iar preşedintele Consiliului a anunţat că ar urma să fie finalizată până la jumătatea anului. \"Ne aşteptăm ca investigaţia să fie finalizată până la jumătatea anului, după ce va trece şi pe la Comisia Europeană, vom avea reacţia lor şi apoi vom asculta şi părţile implicate. După aceea vom lua o decizie.\" Prezent la lansarea raportului CC, Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de Industrii a Camerei Deputaţilor, a declarat că s-a format o comisie de anchetă asupra Petrom pentru a investiga modul în care se formează preţurile pentru carburanţi şi perioada post-privatizare. Ancheta vizează deocamdată Petrom, urmând ca apoi să fie extinsă asupra celorlalţi jucători din piaţa carburanţilor, pentru a vedea modul în care sunt formate şi calculate preţurile la pompă, şi va fi finalizată în 90 de zile, respectiv la 1 iulie, potrivit lui Iancu. El a spus că Petrom este de acord cu îngheţarea preţurilor pe o perioadă limitată de timp, dar doar dacă Guvernul vine cu o măsură care să se aplice tuturor companiilor de pe piaţă.

De la începutul acestui an, companiile petroliere au scumpit carburanţii de mai multe ori, cea mai recentă majorare fiind operată vineri, când preţurile au urcat cu 9 bani pe litru, depăşind, în cazul Petrom, pragul psihologic de 6 lei.