Azi, doar „Afaceri europene”

11:42:43 / 05 Februarie 2019

Teorii ale conspiratiei ...

Exista un echilibru constant de putere intre Franta si Germania , in toate institutiile europene , inca de la fondarea organizatiei europene . Astfel , conform acestui principiu , intre un francez si un german , atat Macron , cat mai ales Merkel , vor alege in aceasta functie o romanca , care are expertiza in privinta coruptiei si care a fost indepartata din functie in mod discutabil , de o putere corupta si toxica si antieuropeana . Adica , pe Kovesi ...