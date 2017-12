Azi începe Gala „Hop“!

Unul dintre cele mai importante evenimente pentru viitorul actoricesc din România are loc în aceste zile la Costinești. Este cea de-a 18-a Gală a Tânărului Actor „Hop“, care începe astăzi, la complexul Vox Maris, iar vineri se vor acorda premiile mult-râvnite. Programul debutează azi, la ora 12.00, cu atelierul „Dezgustibus Parade”, coordonat de Florin Fieroiu, iar de la ora 17.00 încep probele de concurs pentru secțiunea individual și apoi pentru cea de grup. La ora 21.00 are loc spectacolul „Bonus Hop Shop“, pus în scenă de concurenți. Următoarele două zile au un program similar, cu noi activități în atelier, probe și noi episoade „Bonus Hop Shop“ programate la aceleași ore. Ziua de vineri, cea mult-așteptată, începe cu un nou workshop la ora 10.00, iar festivitatea de premiere este programată seara, la ora 21.00. De la ora 20.00 are loc spectacolul de Gală „Dezgustibus Parade”, pentru care tinerii actori se pregătesc în toate cele patru zile. Tinerii care concurează vor fi jurizați de: actorul, muzicianul şi compozitorul Tudor Chirilă, regizorul şi scenaristul Radu Jude, actriţa şi directorul Teatrului Evreiesc de Stat, Maia Morgenstern, scenografa Iuliana Vîlsan şi cântăreaţa şi profesoara de jazz Luiza Zan. Directorul artistic al galei este regizorul Radu Afrim. Aceasta este cea de-a 18-a ediție a Galei, la care participă 27 de tineri actori din țară.