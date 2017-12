Azi, Ziua Mondială a BPOC

În fiecare an, pe 17 noiembrie se celebrează Ziua Mondială a Bronşitei Cronice Obstructive (BPOC). Şi în acest an, Societatea Română de Pneumologie lansează campania “Tu ştii câţi ani au plămânii tăi?”, ocazie cu care doritorii pot apela la cabinetele de pneumologie din ţară, pentru efectuarea spirometriei, o testare simplă, neinvazivă. BPOC este o boală sub-diagnosticată. Studii recente arată că între 25-50% dintre persoanele care suferă de BPOC şi a căror boală este evidentă clinic (cu semne şi simptome) nu ştiu că au această boală. În plus, de cele mai multe ori, în stadiile incipiente BPOC nu este o boală recunoscută. Explicaţia vine în principal din specificul evoluţiei acestei boli: simptomele nu apar brusc, ele apar şi se agravează treptat şi pacientul ajunge să considere şi să accepte ca fiind normale tusea cronică sau dispneea uşoară, punându-le pe seama îmbătrânirii sau ca o consecinţă firească a fumatului.