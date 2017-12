B’estfest 2009, gata de start

Unul dintre cele mai apreciate festivaluri anuale din România, B’estfest, va începe mîine. B’estfest este programat pentru perioada 1-5 iulie, iar fanii muzicii rock au motive serioase să se grăbească dacă doresc să trăiască din plin evenimentul în faţa scenei. Pentru ultima zi a festivalului, biletele în Zona A sînt aproape epuizate.

Desfăşurat în cadrul Complexului Romexpo, B’estfest începe cu Ziua Zero, mîine, iar „capul de afiş” va fi ţinut de formaţia The Killers. Abonamentele achiziţionate nu sînt valabile pentru prima zi (Ziua Zero) şi nici pentru ultima (Aftershock), ci doar în perioada 2-4 iulie, cînd vor urca pe scenă trupe consacrate, precum Motorhead, Moby, Franz Ferdinand, Orbital şi Santanta, ultimul avînd stabilită o prestaţie live de aproximativ două ore.

B’estfest Aftershock este dedicat fanilor muzicii rock, numai anul trecut fiind prezente peste 12.000 de persoane, care i-au urmărit live pe Judas Priest, Wisdom sau Thunderstorm. Anul acesta, capul de afiş este formaţia Manowar. Trupa americană susţine pentru prima dată un concert în România, în cadrul turneului „Death to Infidels”. Trupa a pregătit un nou material, EP-ul „Thunder in the Sky”, prologul albumului „\'Hammer of the Gods\'\', care include şi versiunea în limba română a piesei „Father”. Versiunea piesei este elaborată ca un produs de colecţie.

Pentru accesul la festival, preţul unui bilet pentru Zona A este de 150 de lei, iar pentru Zona B, 100 de lei. Abonamentul pentru perioada 2-4 iulie costă 270 de lei. Toate acestea pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta sau comandate online, de pe myticket.ro.