„B’Estfest”, evenimentul turistic al anului 2008

Festivalul „B’Estfest”, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale de la noi din ţară, a fost declarat, de curînd, „Evenimentul turistic al anului 2008”. În acest an, evenimentul, ajuns la cea de-a III-a ediţie, va avea loc în luna iulie, la Bucureşti, primele nume confirmate fiind „Iggy and The Stooges”, „Motorhead”, precum şi „Manowar”, la „B\'Estfest Aftershock”.

„B’Estfest” a reprezentat România, zilele trecute, la festivalul internaţional „Eurosonic Noorderslag”, care a avut loc în localitatea Groningen din Olanda, în perioada 15-17 ianuarie 2009. Anul trecut, în cadrul „B’Estfest” au susţinut concerte în Româna artişti renumiţi precum Roisin Murphy, Manu Chao, Nelly Furtado, „Judas Priest”, „Primal Fear”.