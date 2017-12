Grupul de Investigaţii Politice, condus de Mugur Ciuvicã, a dat ieri publicitãţii o retrospectivã a afirmaţiilor acuzatoare între Traian Bãsescu, pe de o parte, şi Theodor Stolojan, Valeriu Stoica şi Cristian Boureanu, pe de altã parte. Potrivit GIP, înaintea alegerilor din 2000, actualul şef al statului spunea despre Stolojan: "un lacheu", "un tehnocrat scos din baie", persoanã care, "dacã va ajunge preşedintele României, va determina Guvernul sã acorde garanţii guvernamentale grupului Tofan". Pe Stoica, Bãsescu îl caracteriza ca fiind ministrul care "a penibilizat actul de justiţie", sub conducerea cãruia "justiţia trece prin cea mai neagrã perioadã de la rãzboi", a cãrui reformã "înseamnã dispreţ pentru oameni", şi cu care "regret cã am fost coleg". Iar despre Cristian Boureanu, Bãsescu spunea cã este un tînãr care "are excese în consumul de alcool" şi care este "absorbit de alcool cînd vorbeşte public". Acestea sînt doar cîteva dintre aprecierile fãcute public de actualul preşedinte al României despre cei trei lideri ai "platformei liberale" lansate duminicã, la Piteşti. Retrospectiva GIP mai aratã cã şi Valeriu Stoica a afirmat de cîteva ori cã Bãsescu este "intratabil" sau cã actualul preşedinte este "un politician cu orgolii mãrunte, aflat în cãutare de popularitate ieftinã", care "suferã de o pierdere pasagerã a discernãmîntului" şi care "nu este lucid". În schimb, GIP îi cere şefului statului sã dea dovadã de consecvenţã şi, fãrã a-şi depãşi atributele constituţionale, sã atragã atenţia opiniei publice asupra pericolului pe care îl poate reprezenta pentru viaţa publicã româneascã o "platformã" lansatã de cei pe care el îi considera un "lacheu", un " beţiv" şi un "penibil". Grupul de Investigaţii Politice susţine, în retrospectiva sa, cã întreaga credibilitate a "platformei liberale" este îndoielnicã atîta vreme cît chiar cel pe care platforma îşi propune sã îl susţinã - Traian Bãsescu - are o pãrere atît de proastã despre autorii acesteia.