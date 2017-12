Baaklini, arestat preventiv pentru evaziune fiscală

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis vineri mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele omului de afaceri libanez Said Baaklini şi al contabilei acestuia, în dosarul ce vizează o evaziune fiscală estimată la suma totală de 22,5 milioane de euro. Decizia nu este definitivă şi a fost atacată cu recurs de către avocaţii celor doi, contestaţiile urmând să fie judecate la Curtea de Apel Bucureşti. Omul de afaceri libanez şi contabila acestuia au fost escortaţi în arestul Poliţiei Capitalei. Said Baaklini a fost audiat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în urma percheziţiilor care au avut loc joi, la locuinţele şi la firmele membrilor grupării infracţionale conduse de acesta. La finalul audierilor, procurorii DIICOT au emis pe numele lui Said Baaklini ordonanţă de reţinere. Procurorii DIICOT - Structura Centrală au făcut joi 16 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele şi la firmele membrilor unei grupări infracţionale conduse de Said Baaklini. În urma percheziţiilor au fost duse la audieri 11 persoane, printre care şi Baaklini. Potrivit anchetatorilor, gruparea infracţională constituită din şapte persoane, cetăţeni români, libanezi şi italieni, condusă de Said Baaklini (50 de ani), este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA. Said Baaklini este acuzat că ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora ar fi creat circuite financiare fictive, făcând operaţiuni comerciale nereale, respectiv livrări intracomunitare, achiziţii şi revânzări de imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat.