Baaklini, audiat la DIICOT

Omul de afaceri libanez Said Baaklini s-a prezentat, ieri dimineaţă, la sediul Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru a fi audiat în dosarul privind falimentarea Rodipet. Audierea lui Baaklini în calitate de învinuit vine după ce, vinerea trecută, procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut nouă percheziţii la sediul şi punctele de lucru ale SC Libarom Agri SRL, precum şi la locuinţa cetăţeanului libanez. Amintim că cele nouă percheziţii au fost făcute în vederea ridicării mai multor documente financiare contabile şi a altor mijloace materiale de probă utile în soluţionarea cauzei. De altfel, acţiunea de săptămâna trecută este o continuare a documentării investigative realizate de către procurorii DIICOT în dosarul privind activitatea infracţională derulată prin intermediul SC Rodipet SA ( actual SC Network Press Concept SA) de către Awdi Hassan şi alţii. Procurorii DIICOT susţin că fraţii Awdi Hassan şi Awdi Mehdi, patronii Rodipet, au creat acestei societăţi un prejudiciu de 35,5 milioane de euro, prin încheierea mai multor contracte defavorabile societăţii. În urmă cu un an, în iunie 2010, procurorii DIICOT au pus sechestru asigurator pe 25 de imobile, din care cinci hoteluri, pe 150 de autovehicule şi utilaje şi au efectuat 24 de percheziţii domiciliare în Bucureşti, Constanţa şi Ilfov pentru a documenta activitatea grupului infracţional organizat ce a avut ca scop însuşirea, folosirea şi traficarea activelor SC Rodipet SA. Tot atunci s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de nouă persoane. Precizăm că procurorii anticorupţie au decis, la începutul anului, trimiterea în judecată a lui Said Baaklini, a directorilor UCM Reşiţa Adrian Chebuţiu şi Adrian Ciorolan Preda, precum şi a directorului de la Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Eugen Bogatu, în dosarul privind rambursarea de TVA de 60 de milioane de euro.