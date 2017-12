Baba se ţine de referendum!

Pentru pedeliştii constănţeni, chiar dacă Guvernul Boc a eşuat lamentabil, sînt mult mai importante obiectivele personale sau de grup. Unii dintre ei au apucat să se lăfăie pe fotoliile capitonate din birourile unde au fost catapultaţi de diverse algoritmuri subiective şi acum admit cu greu că pot fi schimbaţi din funcţii. De abia au gustat din licoarea puterii şi i-a şi luat durerea de cap! Mă tem că anumiţi domni nu vor apuca să se înveţe cu această licoare, pentru că s-au afundat deja în terenul mlăştinos al politichiei! Alţii, precum Senol Zevri, se zbat să revină la post înainte să se întunece, numai că, în cazul său, e greu de crezut că Elena Udrea va mai putea întoarce decizia lui Nemirschi. Prefectul Claudiu Palaz a prins glas după prima tură de stadion, dar, cînd să treacă linia de sosire, s-a stins lumina la Guvern! Ca să-i facă pe plac deputatului Iorguş, s-a răstit la primarul Mangaliei, mizînd pe autoritatea sa trecătoare în teritoriu. I-a testat băşica udului şi i-a trasat ca sarcină să-şi bage minţile în cap, altfel, nu-i aşa?, o să afle de la sine cine este la Putere! Ghinion cu pinion, Guvernul a căzut grămadă şi şi-a înfipt bucile într-o spadă! De data aceasta, pe domnul Boc nu l-a mai ajutat figura cu săltatul flexibil pe bombeuri. A rămas cu ele călcate de turma de miniştri fugărită din spate de noua coaliţie parlamentară. Mă întorc la tentativa cu băşica udului. Surprinzător pentru scenariştii ofuscaţi care au pus pe butuci Consiliul Local Mangalia, lui Tusac nu i s-au înmuiat genunchii şi nici ochii nu i-au căzut în pantofi! A mai încercat figura asta şi Ion Mincă, şeful conservatorilor constănţeni, care, cuprins de un profund patos revoluţionar local, l-a confundat pe actualul primar cu fostul primar! Deunăzi, domnul Mincă declara că se va ocupa personal de referendumul prin care speră să-l debarce pe Tusac din fruntea Primăriei Mangalia. Cred că mai marele conservatorilor s-a şi apucat de treabă, pentru că, din informaţiile pe care le deţin, înţeleg că distribuirea fluturaşilor merge strună. Dacă auziţi că sună cineva la uşă, nu vă temeţi, nu este lupul din “Capra cu trei iezi”, ci Ion Mincă! Domnia sa vrea să vă convingă prin viu grai la ce e bun un referendum şi cu ce se mănîncă el… Din cîte ştiu, între PSD şi PC s-a încheiat un pact. El a funcţionat remarcabil la susţinerea moţiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului Boc. În aceste condiţii, nu înţeleg de ce Mincă este lăsat să pună partidul contra vîntului! Din cîte cunosc, la Constanţa, pactul amintit nu a funcţionat nicio clipă! În cîteva rînduri, am înţeles că liderul conservatorilor este supărat că nu este băgat în seamă de conducerea PSD Constanţa, drept care s-a bosumflat pe veci! Nu-mi amintesc ca PC Constanţa, sub conducerea lui Mincă, să fi ieşit vreodată din nota monotonă în care supravieţuieşte. Ca să-şi arate muşchii, domnia sa s-a aliat cu Zanfir Iorguş, pe care l-a beştelit în campania electorală, împotriva lui Tusac! Debarcarea Guvernului Boc s-a datorat, în mare măsură, bunei funcţionări a coaliţiei PSD-PC. După atitudinea manifestată în ultima vreme, bănuiesc că, după reuşita moţiunii de cenzură, Mincă şi Iorguş şi-au plîns reciproc pe umerii goi. Ca să-şi mai atenueze durerea, conservatorul a înaintat propria sa moţiune împotriva lui Tusac, angajîndu-se să-l facă praf cu un referendum de doi lei. Am un proverb pentru domnul deputat Zanfir Iorguş. Băsescu se îneacă la mal şi baba se ţine de referendum!